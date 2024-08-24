Как ростовские армяне помогли установить памятник Александру III в Феодосии

«К приезду И. К. Айвазовского. Сегодня, 8 апреля, утренним поездом к.-х.-а. ж. д. прибудет в г. Нахичевань И. К. Айвазовский. Знаменитый художник остановится в доме городского головы М. И. Балабанова и, как надеются, прогостит в Нахичевани несколько дней. Само собою, разумеется, что граждане г. Нахичевани постараются, как должно, встретить и принять своего маститого гостя, тем более что для них его приезд имеет в данном случае особенный интерес и значение. В свое время мы уже сообщали, что граждане Нахичевани, связанные неразрывными историческими узами с Крымом, как потомки крымских выходцев, собрали между собой довольно значительную сумму на памятник в бозе почившему Императору Александру 3-му, сооружаемый с Высочайшего соизволения, в г. Феодосии, по инициативе И. К. Айвазовского, так много сделавшего уже для улучшения и украшения своего родного города. На днях означенная сумма уже препровождена в распоряжение комитета по сооружению памятника. Ценя патриотическую отзывчивость нахичеванских граждан, знаменитый художник и везет с собой, в качестве ответного дара, одно из мастерских произведений своей талантливой кисти, которое и будет им предоставлено в распоряжение городского головы. Это картина на библейский мотив. Сцена действия − гора Арарат в момент, следующий за потопом. Было бы в высшей степени желательно, если только маститый художник ничего не будет иметь против этого, чтобы новое талантливое произведение его неувядающей кисти было выставлено для обозрения публики, которая таким образом получила бы одно из тех высоких и чистых эстетических наслаждений, которые в нашем медвежьем углу так редко перепадают на ее долю» (Георгий Багдыков. Оксана Мордовина. «Такие разные. Ростов-на-Дону в жизни известных людей». Таганрог. 2021. Издательство «Веда». Стр. 160−161).