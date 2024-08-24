Как ростовские армяне помогли установить памятник Александру III в Феодосии

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Почему же нахичеванцы решили помочь установить этот памятник российскому императору в другом городе, а не в своем родном?
Ну, во-первых, донские армяне у себя в городе хотели установить памятники Екатерине Великой и архиепископу Иосифу Аргутинскому − основателям Нахичевани и армянских сел. А во-вторых, город Феодосия для многих нахичеванцев не был чужим. Потому как предки донских армян до переселения из Крыма на Дон жили в Кафе (то есть в Феодосии). Кстати, предки автора этих строк по отцовской линии тоже жили в Кафе. Но не об этом сейчас речь.
Есть еще одна важная причина, почему нахичеванские армяне помогали денежными средствами в установке памятника императору Александру III в Феодосии. Дело в том, что главным инициатором и председателем комитета по сооружению памятника Александру III был великий маринист Иван Константинович Айвазовский.
Айвазовского нахичеванские армяне, да и ростовцы, очень любили. Но для донских армян Иван Константинович был очень дорог еще и потому, что являлся не только армянином, но и жил в Крыму, откуда родом были их предки.
Айвазовский также с большой симпатией относился к донским армянам. А его родной брат архиепископ Гавриил (Габриэл) Айвазовский (Айвазян или Гайвазян) возглавлял даже Ново-Нахичеванскую и Бессарабскую епархию Армянской апостольской церкви.
Великий русский маринист армянского происхождения Иван Константинович Айвазовский бывал в Ростове. Он посетил в 1895 году и Ростов, и Нахичевань-на-Дону.
Этот визит знаменитого художника мы с ростовским краеведом Оксаной Мордовиной постарались осветить в книге «Такие разные. Ростов-на-Дону в жизни известных людей».
В этот приезд в Нахичевань Айвазовский подарил нахичеванскому епархиальному училищу картину «Корабль в море, попавший в бурю».
Газета «Приазовский край» писала:
«К приезду И. К. Айвазовского. Сегодня, 8 апреля, утренним поездом к.-х.-а. ж. д. прибудет в г. Нахичевань И. К. Айвазовский. Знаменитый художник остановится в доме городского головы М. И. Балабанова и, как надеются, прогостит в Нахичевани несколько дней. Само собою, разумеется, что граждане г. Нахичевани постараются, как должно, встретить и принять своего маститого гостя, тем более что для них его приезд имеет в данном случае особенный интерес и значение. В свое время мы уже сообщали, что граждане Нахичевани, связанные неразрывными историческими узами с Крымом, как потомки крымских выходцев, собрали между собой довольно значительную сумму на памятник в бозе почившему Императору Александру 3-му, сооружаемый с Высочайшего соизволения, в г. Феодосии, по инициативе И. К. Айвазовского, так много сделавшего уже для улучшения и украшения своего родного города. На днях означенная сумма уже препровождена в распоряжение комитета по сооружению памятника. Ценя патриотическую отзывчивость нахичеванских граждан, знаменитый художник и везет с собой, в качестве ответного дара, одно из мастерских произведений своей талантливой кисти, которое и будет им предоставлено в распоряжение городского головы. Это картина на библейский мотив. Сцена действия − гора Арарат в момент, следующий за потопом. Было бы в высшей степени желательно, если только маститый художник ничего не будет иметь против этого, чтобы новое талантливое произведение его неувядающей кисти было выставлено для обозрения публики, которая таким образом получила бы одно из тех высоких и чистых эстетических наслаждений, которые в нашем медвежьем углу так редко перепадают на ее долю» (Георгий Багдыков. Оксана Мордовина. «Такие разные. Ростов-на-Дону в жизни известных людей». Таганрог. 2021. Издательство «Веда». Стр. 160−161).
Надо сказать, что первый памятник Александру III, сооруженный в полный рост, был именно в Феодосии. Создал этот монумент Роберт Бах. Памятник разрушили в 1917 году.
Вот как об этом вспоминал литератор, известный деятель русской эмиграции, журналист, автор мемуаров и личный секретарь выдающегося писателя Ивана Бунина Андрей Седых: «В нашем глухом провинциальном городке революция прошла вполне идиллически: попросту разоружили городовых, а затем стянули чугунную статую Александра. Было очень весело − статую обмотали канатами и потянули вниз».
Следует отметить, что Иван Константинович Айвазовский сделал очень многое для своей родной Феодосии. Он еще при жизни был одним из самых уважаемых и почетных жителей этого города.
Вы знаете, как называли Айвазовского при жизни в Феодосии? Отцом города. Да-да. Именно так. Почему? Посудите сами.
Благодаря его усилиям в Феодосии появились картинная галерея, историко-археологический музей, библиотека и художественное училище, были построены водопровод, железная дорога и торговый порт. Немалые личные средства Айвазовский жертвовал армянской общине Феодосии и простым жителям города. Его очень любили. Это факт.
А еще Айвазовский, как я уже писал, сумел убедить нахичеванских армян принять участие в установке памятника Александру III в Феодосии. Но не только.
Иван Константинович Айвазовский вместе с братом, архиепископом Гавриилом (Габриэлом), активно занимался просветительской деятельностью. В частности, они основали армянское училище, которое получило название Халибовское. Почему так называлось это училище? А потому что у истоков этого учебного заведения стоял голова города Нор Нахичевана Арутюн (Артемий) Погосович (Павлович) Халибян (Халибов). Он внес большую сумму на строительство и содержание этого учебного заведения. В этом училище, кстати, учились мальчики и из ростовской Нахичевани. Более того, детей из бедных семей здесь обучали бесплатно.
Умер великий маринист Иван Константинович Айвазовский 19 апреля 1900 года в возрасте 82 лет.
Последней волей художника было похоронить его в ограде армянской церкви Святого Саркиса (Святого Сергия) в Феодосии. В этой церкви Айвазовского крестили, в ней его венчали, в этом же храме и отпели. На мраморном надгробии художника выбиты такие строки: «Рожденный смертным, оставил о себе бессмертную память». По-моему, лучше и не скажешь.
Георгий Багдыков