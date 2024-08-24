Массовая драка произошла ночью у «Пятёрочки» в Ростове-на-Дону

Происшествие случилось в ночь на 24 августа у одной из круглосуточных «Пятёрочек» на окраине города. Толпа неизвестных устроила там массовую драку. Местные жители не могли подойти к супермаркету из-за разборок мужчин. Усмирять их приехали сотрудники Росгвардии и полиции.