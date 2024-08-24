Массовая драка произошла ночью у «Пятёрочки» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Происшествие случилось в ночь на 24 августа у одной из круглосуточных «Пятёрочек» на окраине города. Толпа неизвестных устроила там массовую драку. Местные жители не могли подойти к супермаркету из-за разборок мужчин. Усмирять их приехали сотрудники Росгвардии и полиции.
Что именно не поделили мужчины, неизвестно. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
В пресс-службе ростовской полиции происшествие не комментировали.
Ранее уголовное дело возбудили из-за избиения толпой инвалида-колясочника в Ростове.