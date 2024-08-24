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Росгвардия приехала усмирять участников массовой драки на окраине города

Массовая драка произошла ночью у «Пятёрочки» в Ростове-на-Дону

24 августа 2024, 08:14
Фото: 1MI
Росгвардия приехала усмирять участников массовой драки на окраине города
Росгвардия приехала усмирять участников массовой драки на окраине города, сообщили очевидцы в сообществе ВКонтакте «Это Ростов».

Происшествие случилось в ночь на 24 августа у одной из круглосуточных «Пятёрочек» на окраине города. Толпа неизвестных устроила там массовую драку. Местные жители не могли подойти к супермаркету из-за разборок мужчин. Усмирять их приехали сотрудники Росгвардии и полиции.

Росгвардия приехала усмирять участников массовой драки на окраине города
Видео: ВКонтакте «Это Ростов»

Что именно не поделили мужчины, неизвестно. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В пресс-службе ростовской полиции происшествие не комментировали.

Ранее уголовное дело возбудили из-за избиения толпой инвалида-колясочника в Ростове.

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