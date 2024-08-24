Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 26 и по 30 августа

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В понедельник, 26 августа, это коснется улиц и переулков Курганная, Павленко, Долевой, Пирамидная, Окраинная, Смотровая, Коломенский, Передовая, Нансена, Зявкина, Несветайский.
Во вторник ограничения введут на улицах Шолохова, Инструментальная, Коммунальная, Металлургическая, Ильича, Физкультурная, Промышленная, Воровского, Полторацкого, Ищенко, Столярный, Алексея Береста, Веры Пановой, 1-я Пионерская, Литейный, Горийский, Образцовая, Ивахненко, Червоноармейская, 3-я Кизитериновская, Активная, Деревообделочный, Селиванова, Кецховели, Соединяющая, К. Цеткин, Новомосковкая, 2-я Плановая, 2-я Кизитериновская, 2-я Пионерская, Бакинский, 3-я Пионерская, 1-я Кизитериновская, Невельская, Пожарный, 1-я Комбайновская, Смычки, Автономная, Лянде, Промышленная.
В среду света не будет на улицах Волкова, проспектах Коммунистический и Стачки.
В четверг отключат электричества по улицам Самаркандская, Рахманинова, Витебская, Алданская, Ландшафтная, переулкам Госпитальный, Местный, Чалтырский, Оршанский, Железногорский.
В пятницу обесточат улицы 30-летия Октября, Задонская, Пескова, Учебная.
Ранее стало известно, что предприниматели массово воруют электроэнергию в Ростовской области.