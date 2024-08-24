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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 09:49

Ночью в Шахтах в ДТП с иномаркой погиб 20-летний водитель мотоцикла

Молодой мотоциклист погиб под колёсами иномарки в Ростовской области

24 августа 2024, 09:47
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области
Ночью в Шахтах в ДТП с иномаркой погиб 20-летний водитель мотоцикла
Ночью в Шахтах в ДТП с иномаркой погиб 20-летний водитель мотоцикла, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

Авария произошла на улице Советской в районе дома №168. 24-летний водитель Ford Focus нарушил правила при выполнении разворота налево и врезался в движущийся в попутном направлении мотоцикл Honda. Иномарка буквально смяла под собой мотороллер.

20-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Водитель иномарки не пострадал.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

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Ранее в Ростовской области водитель легковушки погиб, залетев по фуру. Авария произошла на трассе «Волгоград — Каменск» в Белокалитвинском районе.

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