Молодой мотоциклист погиб под колёсами иномарки в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Авария произошла на улице Советской в районе дома №168. 24-летний водитель Ford Focus нарушил правила при выполнении разворота налево и врезался в движущийся в попутном направлении мотоцикл Honda. Иномарка буквально смяла под собой мотороллер.
20-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Водитель иномарки не пострадал.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
Ранее в Ростовской области водитель легковушки погиб, залетев по фуру. Авария произошла на трассе «Волгоград — Каменск» в Белокалитвинском районе.