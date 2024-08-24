На Гребном канале в Ростове открыли фестиваль сапов, несмотря на запрет Голубева

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Ранее губернатор Василий Голубев ввел временные ограничения на массовые мероприятия. Речь идет об активностях, которые проводятся на открытом воздухе.
После этого организаторы «Ростов-Папа-Сап» заявили, что проведут свой фестиваль на закрытой территории и поэтому он состоится. При этом, судя по всему, сам фестиваль может пройти на открытом воздухе, что и запретили власти. Дело в том, что его организовывают на Гребном канале «Дон».
Добавим, что в этот день в рамках фестиваля запланировано несколько активностей. В том числе пройдут конкурс красоты «Мисс Сап» и несколько заплывов.
Ранее ростовчане поддержали инициативу губернатора о запрете на массовые мероприятия. Они попросили отменить празднование Дня города в Ростове и направить деньги на усиление безопасности.