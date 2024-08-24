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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

На Гребном канале в Ростове открыли фестиваль сапов, несмотря на запрет Голубева

На Гребном канале в Ростове открыли фестиваль сапов, несмотря на запрет Голубева

24 августа 2024, 07:09
Фото: Изображение Шедеврум
На Гребном канале в Ростове открыли фестиваль сапов, несмотря на запрет Голубева
В Ростове-на-Дону в субботу, 24 августа, состоится фестиваль сапов, хотя ранее власти запретили ряд мероприятий, сообщили организаторы в соцсетях.

Ранее губернатор Василий Голубев ввел временные ограничения на массовые мероприятия. Речь идет об активностях, которые проводятся на открытом воздухе.

После этого организаторы «Ростов-Папа-Сап» заявили, что проведут свой фестиваль на закрытой территории и поэтому он состоится. При этом, судя по всему, сам фестиваль может пройти на открытом воздухе, что и запретили власти. Дело в том, что его организовывают на Гребном канале «Дон».

Добавим, что в этот день в рамках фестиваля запланировано несколько активностей. В том числе пройдут конкурс красоты «Мисс Сап» и несколько заплывов.

На Гребном канале в Ростове открыли фестиваль сапов, несмотря на запрет Голубева
Видео: Изображение Шедеврум

Ранее ростовчане поддержали инициативу губернатора о запрете на массовые мероприятия. Они попросили отменить празднование Дня города в Ростове и направить деньги на усиление безопасности.

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#Илья Протвинов#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ограничения#Фестиваль сапов
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