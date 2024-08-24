На Гребном канале в Ростове открыли фестиваль сапов, несмотря на запрет Голубева

После этого организаторы «Ростов-Папа-Сап» заявили, что проведут свой фестиваль на закрытой территории и поэтому он состоится. При этом, судя по всему, сам фестиваль может пройти на открытом воздухе, что и запретили власти. Дело в том, что его организовывают на Гребном канале «Дон».