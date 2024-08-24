Пепелище: появилось видео с последствиями пожара в частном секторе Пролетарска

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Уже почти неделю в Пролетарске не могут потушить пожар на нефтебазе. К ликвидации огня подключили больше 600 спасателей, авиацию и пожарные поезда. Вечером 23 августа в городе произошло ещё одно возгорание. Огонь перекинулся от камышей на частные дома. Спустя несколько часов его удалось потушить.
Местные жители опубликовали в соцсетях видео с места пожара. На кадрах видна большая площадь выжженной земли. Пострадавшие на видно сообщили, что огонь распространялся очень быстро и они успели только забрать самое необходимое и сбежать. Они рассказали о трёх полностью сгоревших домах. Официально информация об ущербе и пострадавших властями не подтверждалась.
Глава Ростовской области Василий Голубев докладывал, что пожар затронул два жилых дома и один строящийся. Он уточнил, что это возгорание не связано с полыхающей нефтебазой. Два этих пожара находятся на расстоянии в примерно пять километров.