Пепелище: появилось видео с последствиями пожара в частном секторе Пролетарска

Уже почти неделю в Пролетарске не могут потушить пожар на нефтебазе. К ликвидации огня подключили больше 600 спасателей, авиацию и пожарные поезда. Вечером 23 августа в городе произошло ещё одно возгорание. Огонь перекинулся от камышей на частные дома. Спустя несколько часов его удалось потушить.