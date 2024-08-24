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Updated Сегодня, 10:31

Пожар в частном секторе в Пролетарске полностью ликвидирован

Пепелище: появилось видео с последствиями пожара в частном секторе Пролетарска

24 августа 2024, 10:31
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
Пожар в частном секторе в Пролетарске полностью ликвидирован

Появилось видео с последствиями пожара в частном секторе Пролетарска

Пожар в частном секторе в Пролетарске полностью ликвидирован, сообщали ранее в управлении МЧС по Ростовской области.

Уже почти неделю в Пролетарске не могут потушить пожар на нефтебазе. К ликвидации огня подключили больше 600 спасателей, авиацию и пожарные поезда. Вечером 23 августа в городе произошло ещё одно возгорание. Огонь перекинулся от камышей на частные дома. Спустя несколько часов его удалось потушить.

Местные жители опубликовали в соцсетях видео с места пожара. На кадрах видна большая площадь выжженной земли. Пострадавшие на видно сообщили, что огонь распространялся очень быстро и они успели только забрать самое необходимое и сбежать. Они рассказали о трёх полностью сгоревших домах. Официально информация об ущербе и пострадавших властями не подтверждалась.

Пожар в частном секторе в Пролетарске полностью ликвидирован
Видео: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney

Глава Ростовской области Василий Голубев докладывал, что пожар затронул два жилых дома и один строящийся. Он уточнил, что это возгорание не связано с полыхающей нефтебазой. Два этих пожара находятся на расстоянии в примерно пять километров.

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