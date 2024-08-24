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Published Сегодня, 14:40

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Updated Сегодня, 14:41

В школе №75 в Ростове появится первый «Э» класс

Первый «Э» класс появится в одной из школ Ростова-на-Дону

24 августа 2024, 14:40
Фото: 1MI
В школе №75 в Ростове появится первый «Э» класс
В школе №75 в Ростове появится первый «Э» класс, пишет издание 1рнд со ссылкой на местных жителей.

Школа № 75 находится на Измайловском бульваре, 4. Это единственная школа на весь микрорайон. В этом году она набрала рекордное количество первоклассников. В школе будет первый «Э» класс.

Такая ситуация в учебном заведении повторяется из года в год. В 2021 году там был первый «Ф» класс, в 2022 году — первый «Ч» класс, а в 2023 году — первый «Щ» класс.

При этом в текущем году в каждом классе будет обучаться по 37 детей.

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Ранее власти Ростовской области рассказали, в каком формате пройдут школьные линейки. От торжественных мероприятий на открытом воздухе в этом году решили отказаться.

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