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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

На границе Ростовской области и Краснодарского края собралась многокилометровая пробка из-за аварии

Пробка в 14 км собралась на границе Ростовской области. Что там произошло?

24 августа 2024, 11:38
Фото: 1MI
На границе Ростовской области и Краснодарского края собралась многокилометровая пробка из-за аварии

Пробка в 14 км собралась на границе Ростовской области из-за ДТП

На границе Ростовской области и Краснодарского края собралась многокилометровая пробка из-за аварии, сообщают «Яндекс. Карты».

Затор собрался на платном участке трассы М-4 «Дон» на отрезке от хутора Цукерова Балка до хутора Картушина Балка. Длина пробки уже превысила 14 километров. Движение в сторону Ростова идёт очень медленно.

По словам очевидцев, причиной пробки стало ДТП возле хутора Цукерова Балка. Там грузовик влетел в фуру. Из-за устранения последствий аварии движение затруднено.

«Пробки на платной дороге М-4 „Дон“. Заплатили за скоростную дорогу, в итоге стоим час, и еще 40 минут стоять. Практически не двигаемся», — негодует один из подписчиков сообщества Вконтакте «Это Ростов!».

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Ранее водителей предупредили об «аквапланировании» на дорогах Ростовской области.

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