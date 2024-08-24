Пробка в 14 км собралась на границе Ростовской области. Что там произошло?

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Затор собрался на платном участке трассы М-4 «Дон» на отрезке от хутора Цукерова Балка до хутора Картушина Балка. Длина пробки уже превысила 14 километров. Движение в сторону Ростова идёт очень медленно.
По словам очевидцев, причиной пробки стало ДТП возле хутора Цукерова Балка. Там грузовик влетел в фуру. Из-за устранения последствий аварии движение затруднено.
«Пробки на платной дороге М-4 „Дон“. Заплатили за скоростную дорогу, в итоге стоим час, и еще 40 минут стоять. Практически не двигаемся», — негодует один из подписчиков сообщества Вконтакте «Это Ростов!».