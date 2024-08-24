Роспотребнадзор доложил о качестве воздуха в Пролетарске

Масштабный пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут потушить с 18 августа. В ликвидации огня участвуют больше 600 спасателей, почти 50 из них пострадали во время тушения. Ночью 23 августа в городе пожар распространился от камышей на частные дома. Это возгорание смогли ликвидировать.