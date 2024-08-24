Роспотребнадзор доложил о качестве воздуха в Пролетарске

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Масштабный пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут потушить с 18 августа. В ликвидации огня участвуют больше 600 спасателей, почти 50 из них пострадали во время тушения. Ночью 23 августа в городе пожар распространился от камышей на частные дома. Это возгорание смогли ликвидировать.
Несколько дней Пролетарск окутан густым слоем дыма. Он дошёл уже до Новочеркасска и других близлежащих городов.
Роспотребнадзор заверяет, что качество воздуха в Пролетарске проверяют ежедневно: утром и вечером. Ведомство настаивает, что «превышений предельно допустимых концентраций химических веществ» в воздухе нет.
«Показатели по трём веществам за весь период мониторинга динамично менялись без превышения гигиенических нормативов — окись углерода, диоксид азота, взвешенные вещества», — заключили в Роспотребнадзоре.
Тем временем сами жители Пролетарска пишут в соцсетях, что дышать в городе практически невозможно. Опасаясь за своё здоровье и здоровье детей, некоторые поспешили уехать.
Ранее эколог рассказал, как пожар в Пролетарске повлияет на экологию региона.