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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Состояние воздуха в Пролетарске проверяют ежедневно

Роспотребнадзор доложил о качестве воздуха в Пролетарске

24 августа 2024, 09:36
Фото: 1MI
Состояние воздуха в Пролетарске проверяют ежедневно
Состояние воздуха в Пролетарске проверяют ежедневно, заверили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

Масштабный пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут потушить с 18 августа. В ликвидации огня участвуют больше 600 спасателей, почти 50 из них пострадали во время тушения. Ночью 23 августа в городе пожар распространился от камышей на частные дома. Это возгорание смогли ликвидировать.

Появилось видео полыхающих частных домов в Пролетарске, где горит нефтебаза
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Несколько дней Пролетарск окутан густым слоем дыма. Он дошёл уже до Новочеркасска и других близлежащих городов.

Роспотребнадзор заверяет, что качество воздуха в Пролетарске проверяют ежедневно: утром и вечером. Ведомство настаивает, что «превышений предельно допустимых концентраций химических веществ» в воздухе нет.

«Показатели по трём веществам за весь период мониторинга динамично менялись без превышения гигиенических нормативов — окись углерода, диоксид азота, взвешенные вещества», — заключили в Роспотребнадзоре.

Тем временем сами жители Пролетарска пишут в соцсетях, что дышать в городе практически невозможно. Опасаясь за своё здоровье и здоровье детей, некоторые поспешили уехать.

Ранее эколог рассказал, как пожар в Пролетарске повлияет на экологию региона.

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