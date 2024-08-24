Рост спроса на загородное жилье с бассейнами в Ростовской области достиг 6%

«Высокая стоимость загородной недвижимости с бассейнами объясняется в том числе размером таких объектов. В среднем по стране их площадь составляет 249 кв. м, в то время как для загородных объектов в целом средний размер — 118 кв. м. Особенно на общем фоне выделяются Тверская, Ярославская, Брянская и Московская области, где средняя площадь отличается в несколько раз. Размер и цена загородной недвижимости с бассейнами усложняют ее продажу, особенно на фоне снижения спроса ближе к осени. Например, за месяц дома с бассейнами в среднем по России подешевели на 1,2%», — комментирует Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».