Ростовчане высказались за запрет на проведение праздничных мероприятий

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Губернатор рассказал о временном запрете мероприятий на улицах. Закрытых площадок это не касается, но необходимо соблюдать меры безопасности.
Эти меры будут действовать до особого распоряжения. Местные жители в комментариях согласились с этим и посчитали, что выделенные деньги на День города в Ростове можно потратить на другие цели.
«Вместо того, чтобы тратить деньги на день города, лучше бы подумали о безопасности нашего города и людей. А то украшаем город, то тюльпаны высаживаем…», — пишут ростовчане.
«Вот и я считаю, чем деньги тратить на украшения города, лучше о безопасности подумать», — заявили горожане.
«Какие могут быть сейчас мероприятия, вы что…», — говорится в комментариях.
«Праздники можно и скромнее отметить. А чтобы в тоску не уйти, просто надо помогать. Помогать тем, кто нуждается. Можно посетить госпиталь, руки везде нужны. Помочь волонтерам», — считают ростовчане.