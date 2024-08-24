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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Ростовчане высказались за запрет на проведение праздничных мероприятий

Ростовчане высказались за запрет на проведение праздничных мероприятий

24 августа 2024, 05:42
Фото: 1MI
Глава Ростовской области Василий Голубев ввел запрет на проведение массовых мероприятий, что поддержали местные жители, сообщения они оставляют в соцсетях.

Губернатор рассказал о временном запрете мероприятий на улицах. Закрытых площадок это не касается, но необходимо соблюдать меры безопасности.

Эти меры будут действовать до особого распоряжения. Местные жители в комментариях согласились с этим и посчитали, что выделенные деньги на День города в Ростове можно потратить на другие цели.

«Вместо того, чтобы тратить деньги на день города, лучше бы подумали о безопасности нашего города и людей. А то украшаем город, то тюльпаны высаживаем…», — пишут ростовчане.

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«Вот и я считаю, чем деньги тратить на украшения города, лучше о безопасности подумать», — заявили горожане.

«Какие могут быть сейчас мероприятия, вы что…», — говорится в комментариях.

«Праздники можно и скромнее отметить. А чтобы в тоску не уйти, просто надо помогать. Помогать тем, кто нуждается. Можно посетить госпиталь, руки везде нужны. Помочь волонтерам», — считают ростовчане.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#День города#Запрет#Ростов#Массовые мероприятия#Василий Голубев
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