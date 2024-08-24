Ростовчане заявили, что им нечем дышать из-за сильного задымления

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Горожане рассказали, что им нечем дышать. Они посчитали, что дым пришел из Пролетарска, где вспыхнула нефтебаза и горели несколько домов.
Добавим, что информации о ликвидации возгорания на нефтебазе еще не появлялось. Пожар начался еще в воскресенье после падения обломков сбитого БПЛА.
Теперь ростовчане стали публиковать кадры появившегося в городе задымления. Но официальной информации о причинах появления дыма не было.
Ранее Гидрометцентр оценил загрязнение воздуха в регионе во время пожара в Пролетарске. Ничего опасного тогда не выявили.
До этого Голубев сделал заявление из-за возгорания домов в Пролетарске рядом с нефтебазой.