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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

Ростовчане заявили, что им нечем дышать из-за сильного задымления

Ростовчане заявили, что им нечем дышать из-за сильного задымления

24 августа 2024, 07:34
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону появилось сильное задымление в субботу, 24 августа, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Горожане рассказали, что им нечем дышать. Они посчитали, что дым пришел из Пролетарска, где вспыхнула нефтебаза и горели несколько домов.

Добавим, что информации о ликвидации возгорания на нефтебазе еще не появлялось. Пожар начался еще в воскресенье после падения обломков сбитого БПЛА.

Гидрометцентр оценил загрязнение воздуха в регионе во время пожара в Пролетарске
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Теперь ростовчане стали публиковать кадры появившегося в городе задымления. Но официальной информации о причинах появления дыма не было.

Фото: Это Ростов — тг

Ранее Гидрометцентр оценил загрязнение воздуха в регионе во время пожара в Пролетарске. Ничего опасного тогда не выявили.

До этого Голубев сделал заявление из-за возгорания домов в Пролетарске рядом с нефтебазой.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Задымление#Нефтебаза#Происшествия
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