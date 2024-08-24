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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

В Ростове прогнозируется жара свыше +30 градусов

Синоптики предупредили жителей Ростова об опасном УФ-индексе из-за жары

24 августа 2024, 18:07
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове прогнозируется жара свыше +30 градусов
В Ростове прогнозируется жара свыше +30 градусов, сообщили синоптики.

В воскресенье, 25 августа, в Ростове будет ясно. Температура воздуха днём составит около +33 градусов. Вечером похолодает до +20 градусов. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду. УФ-индекс при этом будет очень высоким. Синоптики оценили его в 7 баллов из 11 максимальных. Жителям не рекомендуется выходить на улицу без головного убора и защитного крема для кожи.

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Грядущая неделя также будет жаркой. Средняя температура воздуха днём составит около +35 градусов, а вечером — в районе +22 градусов. Дождей в последние дни августа не будет.

Ранее стало известно, когда в Ростовскую область придет настоящая осень.

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