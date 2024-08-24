Синоптики предупредили жителей Ростова об опасном УФ-индексе из-за жары

В воскресенье, 25 августа, в Ростове будет ясно. Температура воздуха днём составит около +33 градусов. Вечером похолодает до +20 градусов. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду. УФ-индекс при этом будет очень высоким. Синоптики оценили его в 7 баллов из 11 максимальных. Жителям не рекомендуется выходить на улицу без головного убора и защитного крема для кожи.