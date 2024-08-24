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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Средний чек на коммерческие медицинские услуги в Ростовской области за год вырос на 18%

Жители Ростовской области стали массово лечиться в частных клиниках

24 августа 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney
Средний чек на коммерческие медицинские услуги в Ростовской области за год вырос на 18%

Спрос на частную медицину вырос в Ростовской области на четверть за год

Средний чек на коммерческие медицинские услуги в Ростовской области за год вырос на 18%, сообщили корреспонденту RostovGazeta аналитики «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Эксперты подсчитали траты жителей региона на частные лаборатории и клиники. За год спрос на их услуги в Ростовской области вырос на 27%. Увеличился на 18% и средний чек за обращение в коммерческие больницы. В июле он составил 4 120 рублей.

Самыми популярными медицинскими услугами у жителей Ростовской области стали лабораторные анализы, консультация врачей общей практики, УЗИ органов и рентгенография. При этом чаще всего в коммерческие больницы обращаются жители новых микрорайонов крупных городов.

Жители Ростовской области резко увеличили траты на врачей
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Рост спроса и обращений в частные клиники эксперты объясняют потребностью в более комфортном и оперативном обслуживании, а также доступе к широкому кругу медицинских услуг.

«Увеличению трат способствует в том числе отложенный ранее спрос, а также маркетинговая активность частных клиник. Вместе с тем, средний чек возрастает на фоне выбора клиентами более широкого круга ассортимента, большего объёма дорогих услуг, а также играет роль ценовая составляющая учреждений, их издержки и стоимость расходных материалов», — отмечают аналитики.

На этом фоне растёт интерес к онлайн-заказам медицинских услуг. Как правило, это оплата за консультации определённых врачей.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростовской области устроен лечебный отдых и сколько он стоит.

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