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Published Сегодня, 07:20

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за избиения инвалида в Ростове

Толпа избила инвалида-колясочника в Ростове, заступившегося за прохожих

24 августа 2024, 07:20
Фото: 1MI
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за избиения инвалида в Ростове
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за избиения инвалида в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ведомства.

В четверг, 22 августа, в переулке Днепровском толпа мужчин «неславянской внешности» избила инвалида-колясочника. Он заступился за других местных жителей, которых донимали неизвестные.

Происшествие дошло до Центрального аппарата СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

В управлении СК РФ по Ростовской области началась процессуальная проверка. Врио руководителя Ростовского Следкома Станислав Ковалёв доложит Бастрыкину об установленных к настоящему моменту обстоятельствах происшествия, а по завершении расследования — о его результатах.

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Ранее уголовное дело возбудили из-за избиения школьницы на камеру в Таганроге.

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