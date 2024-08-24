Толпа избила инвалида-колясочника в Ростове, заступившегося за прохожих

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В четверг, 22 августа, в переулке Днепровском толпа мужчин «неславянской внешности» избила инвалида-колясочника. Он заступился за других местных жителей, которых донимали неизвестные.
Происшествие дошло до Центрального аппарата СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.
В управлении СК РФ по Ростовской области началась процессуальная проверка. Врио руководителя Ростовского Следкома Станислав Ковалёв доложит Бастрыкину об установленных к настоящему моменту обстоятельствах происшествия, а по завершении расследования — о его результатах.