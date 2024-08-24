Толпа избила инвалида-колясочника в Ростове, заступившегося за прохожих

В управлении СК РФ по Ростовской области началась процессуальная проверка. Врио руководителя Ростовского Следкома Станислав Ковалёв доложит Бастрыкину об установленных к настоящему моменту обстоятельствах происшествия, а по завершении расследования — о его результатах.