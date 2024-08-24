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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Ростовчанин разнёс фотобудку на отдыхе в Геленджике

Турист из Ростова устроил пьяный погром на набережной в Геленджике

24 августа 2024, 12:27
Фото: 1MI
Ростовчанин разнёс фотобудку на отдыхе в Геленджике
Ростовчанин разнёс фотобудку на отдыхе в Геленджике, сообщили в ОМВД по Геленджику.

20-летний житель Ростова приехал на отдых в город-курорт. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения разнёс фотобудку на набережной. Дебошира задержали сотрудники полиции.

Известно, что молодого человека привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Ему назначили наказание в виде пяти суток ареста. Также он возместит ущерб за сломанную фотобудку.

«Цель своего поступка молодой человек объяснить не смог, так как был в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в полиции города-курорта.

Ростовчанин разнёс фотобудку на отдыхе в Геленджике
Видео: Полиция Геленджика

Ранее спасатели эвакуировали с горы Казбек застрявшего там туриста из Ростова.

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