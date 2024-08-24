Турист из Ростова устроил пьяный погром на набережной в Геленджике

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
20-летний житель Ростова приехал на отдых в город-курорт. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения разнёс фотобудку на набережной. Дебошира задержали сотрудники полиции.
Известно, что молодого человека привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Ему назначили наказание в виде пяти суток ареста. Также он возместит ущерб за сломанную фотобудку.
«Цель своего поступка молодой человек объяснить не смог, так как был в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в полиции города-курорта.