rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Пламя на нефтебазе в Пролетарске не утихает с 18 августа.

«Тяжело дышать»: водитель рассказал о ситуации рядом с Пролетарском

24 августа 2024, 13:21
Фото: rostovgazeta.ru
Пламя на нефтебазе в Пролетарске не утихает с 18 августа.

Появились новые кадры последствий пожара на нефтебазе в Пролетарске

В районе Пролетарска из-за дыма трудно дышать, рассказал RostovGazeta водитель Евгений.

Пламя на нефтебазе в Пролетарске не утихает с 18 августа. Дым от мощного пожара окутал весь город и дошёл до соседних Новочеркасска, Сальска и других населённых пунктов. Потушить огромное возгорание пока не получается. В тушении задействованы больше 600 спасателей, авиация и пожарный поезд.

Водитель Евгений, проезжавший через Пролетарск 24 августа, рассказал RostovGazeta, что в городе «тяжело дышать». Густой чёрный дым тянется на несколько километров. Также автомобилист поделился кадрами из Пролетарского района.

Тем временем Роспотребнадзор региона продолжает заверять, что качество воздуха в Пролетарске не вызывает опасений, а все показатели находятся в пределах нормы.

Читайте также:
Рядом с горящей нефтебазой в Пролетарске вспыхнули камыши и домаУгроза взрыва цистерн с керосином возникла на горящей нефтебазе в ПролетарскеК тушению горящих резервуаров с топливом в Пролетарске привлекли авиацию
#Виктория Прутковская#Эксклюзив#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#БПЛА#Огонь#Топливо#Беспилотники#Атака БПЛА#МЧС России#Возгорание#Нефтебаза#Тушение#Происшествия#Пролетарск#Онлайн-репортаж: шестые сутки горит нефтебаза в Пролетарске
Подпишитесь
Роспотребнадзор доложил о качестве воздуха в Пролетарске
Сегодня, 09:36
Массовая драка произошла ночью у «Пятёрочки» в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:14
Дворец культуры «Ростсельмаш» оцепили в Ростове-на-Дону. Что там происходит?
Сегодня, 07:36
Власти Ростовской области рассказали, в каком формате пройдут школьные линейки
Сегодня, 07:53
Молодой мотоциклист погиб под колёсами иномарки в Ростовской области
Сегодня, 09:47
Как ростовские армяне помогли установить памятник Александру III в Феодосии
Сегодня, 10:24