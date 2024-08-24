«Тяжело дышать»: водитель рассказал о ситуации рядом с Пролетарском

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Пламя на нефтебазе в Пролетарске не утихает с 18 августа. Дым от мощного пожара окутал весь город и дошёл до соседних Новочеркасска, Сальска и других населённых пунктов. Потушить огромное возгорание пока не получается. В тушении задействованы больше 600 спасателей, авиация и пожарный поезд.
Водитель Евгений, проезжавший через Пролетарск 24 августа, рассказал RostovGazeta, что в городе «тяжело дышать». Густой чёрный дым тянется на несколько километров. Также автомобилист поделился кадрами из Пролетарского района.
Тем временем Роспотребнадзор региона продолжает заверять, что качество воздуха в Пролетарске не вызывает опасений, а все показатели находятся в пределах нормы.