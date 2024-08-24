«Тяжело дышать»: водитель рассказал о ситуации рядом с Пролетарском

Пламя на нефтебазе в Пролетарске не утихает с 18 августа. Дым от мощного пожара окутал весь город и дошёл до соседних Новочеркасска, Сальска и других населённых пунктов. Потушить огромное возгорание пока не получается. В тушении задействованы больше 600 спасателей, авиация и пожарный поезд.