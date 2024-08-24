В Ростовской области разрешат массово охотиться на кабана с 1 сентября

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Охотиться на кабана жители Ростовской области смогут с 1 сентября по 28 февраля. Также с 1 сентября по 30 сентября можно будет вести охоту на благородного оленя, пятнистого оленя, лося и лань. Но в этом случае охота разрешена только на взрослых самцов.
С 7 сентября в Ростовской области разрешат охоту на серую куропатку. Она продлится до 8 декабря. С 10 сентября по 28 февраля открыта охота на ондатру.
Охота на глухаря, тетерева и некоторых других животных в этом году не открывается.
Ранее RostovGazeta рассказала, где можно рыбачить в Ростовской области. В топ мест для рыбалки попали Маныч, «Шахаевский лиман», гирло Большая Кутерьма, устье реки Койсуг и Цимлянское водохранилище.