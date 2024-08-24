В Ростовской области разрешат массово охотиться на кабана с 1 сентября

Охотиться на кабана жители Ростовской области смогут с 1 сентября по 28 февраля. Также с 1 сентября по 30 сентября можно будет вести охоту на благородного оленя, пятнистого оленя, лося и лань. Но в этом случае охота разрешена только на взрослых самцов.