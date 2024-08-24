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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

В Ростовской области с 1 сентября откроют охоту на кабана и оленя

В Ростовской области разрешат массово охотиться на кабана с 1 сентября

24 августа 2024, 17:08
Фото: 1MI
В Ростовской области с 1 сентября откроют охоту на кабана и оленя
В Ростовской области с 1 сентября откроют охоту на кабана и оленя, сообщается на портале правовой информации.

Охотиться на кабана жители Ростовской области смогут с 1 сентября по 28 февраля. Также с 1 сентября по 30 сентября можно будет вести охоту на благородного оленя, пятнистого оленя, лося и лань. Но в этом случае охота разрешена только на взрослых самцов.

С 7 сентября в Ростовской области разрешат охоту на серую куропатку. Она продлится до 8 декабря. С 10 сентября по 28 февраля открыта охота на ондатру.

Охота на глухаря, тетерева и некоторых других животных в этом году не открывается.

Где можно охотиться в Ростовской области и на каких животных
Узнать подробнее

Ранее RostovGazeta рассказала, где можно рыбачить в Ростовской области. В топ мест для рыбалки попали Маныч, «Шахаевский лиман», гирло Большая Кутерьма, устье реки Койсуг и Цимлянское водохранилище.

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