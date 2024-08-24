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Фото для иллюстрации

В Ростовской области задыхаются от дыма и расследуют групповое избиение инвалида

24 августа 2024, 16:20
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
В Пролетарске продолжают тушить масштабный пожар на нефтебазе, тем временем глава СК РФ Александр Бастрыкин вмешался в историю с избиением инвалида-колясочника в Ростовской области, а одна из школ города набрала первый «Э» класс.

Неутихающий пожар

Пожар на нефтебазе в Пролетарске не утихает с 18 августа. Дым от мощного возгорания окутал весь город и дошёл до соседних Новочеркасска, Сальска и других населённых пунктов. Потушить огромное пламя пока не получается. В ликвидации огня задействованы больше 600 спасателей, авиация и пожарный поезд.

Водитель Евгений из Ростова, проезжавший через Пролетарск 24 августа, рассказал RostovGazeta, что в городе «тяжело дышать». Густой чёрный дым тянется на несколько километров.

Роспотребнадзор региона отчитался, что проверяет качество воздуха в Пролетарске ежедневно утром и вечером. По данным на 23 августа, результаты проверок не вызывают опасений, а все показатели находятся в пределах нормы.

Но эти данные не учитывают вчерашний пожар в Пролетарске. Там возгорание от камышей перекинулось на три частных дома. Огонь потушили, но на его месте осталось огромное пепелище. Жители чудом успели забрать вещи первой необходимости и спастись. Будет ли им оказана помощь, власти не уточняли. Губернатор Василий Голубев лишь заверил, что ландшафтный пожар и пожар на нефтебазе никак не связаны и находятся на отдалении в пять километров друг от друга.

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Избиение инвалида-колясочника

В переулке Днепровском в Ростове толпа мужчин «неславянской внешности» избила инвалида-колясочника. Он заступился за других местных жителей, к которым приставали неизвестные.

Происшествие дошло до Центрального аппарата СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

В управлении СК РФ по Ростовской области началась процессуальная проверка. Врио руководителя Ростовского Следкома Станислав Ковалёв доложит Бастрыкину об установленных к настоящему моменту обстоятельствах происшествия, а по завершении расследования — о его результатах.

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Первый «Э» класс

Издание 1рнд сообщило, что в школе №75 в Ростове появится первый «Э» класс. Учебное заведение находится на Измайловском бульваре, 4. Это единственная школа на весь микрорайон.

Такое количество первоклассников стало рекордным для школы. Но и раньше учебное заведение набирало большое количество первых классов. Так, в 2021 году там был первый «Ф» класс, в 2022 году — первый «Ч» класс, а в 2023 году — первый «Щ» класс.

При этом в текущем году в каждом первом классе этой школы будут обучаться по 37 детей.

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