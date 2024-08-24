В Ростовской области задыхаются от дыма и расследуют групповое избиение инвалида

Но эти данные не учитывают вчерашний пожар в Пролетарске. Там возгорание от камышей перекинулось на три частных дома. Огонь потушили, но на его месте осталось огромное пепелище. Жители чудом успели забрать вещи первой необходимости и спастись. Будет ли им оказана помощь, власти не уточняли. Губернатор Василий Голубев лишь заверил, что ландшафтный пожар и пожар на нефтебазе никак не связаны и находятся на отдалении в пять километров друг от друга.