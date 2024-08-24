Вертолет Ми-8АМТ доставил «Планету любви» в парк Левобережный

По словам авторов арт-объекта, граница Европы и Азии в южной части России проходит именно по реке Дон, условно разделяя и сам город. Вся правобережная часть находится в Европе, а левобережная — в Азии. Авторы хотят, чтобы все ростовчане и гости южной столицы узнали об этом благодаря новой туристической достопримечательности, которая наполнена смыслом единства и мира.