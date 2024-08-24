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Вертолет Ми-8АМТ доставил «Планету любви» в парк Левобережный

Вертолет Ми-8АМТ доставил «Планету любви» в парк Левобережный

24 августа 2024, 06:12
Фото: Евгений Баранов
Вертолет Ми-8АМТ доставил «Планету любви» в парк Левобережный
Сегодня, 24 августа в парке Левобережный при помощи вертолета Ми-8АМТ установили новый арт-объект «Планета любви» с памятным знаком границы Европы и Азии, которая проходит по реке Дон.

Земной шар весом 2,8 тонны перелетел от места изготовления в Батайске к месту установки в Ростове-на-Дону по воздуху. Периметр окружности металлической конструкции составил 18,84 метра, а диаметр — 6 метров, поэтому для установки и транспортировки объекта авторы обратились в ПАО «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех).

Фото: Евгений Баранов

Основная идея этого проекта не просто создать знаковое место в городе, а напомнить всем кто его увидит о самых важных человеческих ценностях, среди которых мир, единство, любовь и забота о нашей планете.

Фото: Евгений Баранов

По словам авторов арт-объекта, граница Европы и Азии в южной части России проходит именно по реке Дон, условно разделяя и сам город. Вся правобережная часть находится в Европе, а левобережная — в Азии. Авторы хотят, чтобы все ростовчане и гости южной столицы узнали об этом благодаря новой туристической достопримечательности, которая наполнена смыслом единства и мира.

Вертолет Ми-8АМТ доставил «Планету любви» в парк Левобережный
Видео: Евгений Баранов

По мнению авторов проекта, «Планета любви» станет самым популярным местом среди туристов и горожан, ведь арт-объект представляет собой планету, где дружба ценится превыше всего, а все государства сотрудничают друг с другом. Это именно тот мир, который нам нужно совершенствовать и хранить, постоянно наполняя его добрыми делами.

Фото: Юлия Кравченко
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