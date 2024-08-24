Вертолет Ми-8АМТ доставил «Планету любви» в парк Левобережный

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
Земной шар весом 2,8 тонны перелетел от места изготовления в Батайске к месту установки в Ростове-на-Дону по воздуху. Периметр окружности металлической конструкции составил 18,84 метра, а диаметр — 6 метров, поэтому для установки и транспортировки объекта авторы обратились в ПАО «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех).
Основная идея этого проекта не просто создать знаковое место в городе, а напомнить всем кто его увидит о самых важных человеческих ценностях, среди которых мир, единство, любовь и забота о нашей планете.
По словам авторов арт-объекта, граница Европы и Азии в южной части России проходит именно по реке Дон, условно разделяя и сам город. Вся правобережная часть находится в Европе, а левобережная — в Азии. Авторы хотят, чтобы все ростовчане и гости южной столицы узнали об этом благодаря новой туристической достопримечательности, которая наполнена смыслом единства и мира.
По мнению авторов проекта, «Планета любви» станет самым популярным местом среди туристов и горожан, ведь арт-объект представляет собой планету, где дружба ценится превыше всего, а все государства сотрудничают друг с другом. Это именно тот мир, который нам нужно совершенствовать и хранить, постоянно наполняя его добрыми делами.