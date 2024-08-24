Власти Ростовской области рассказали, в каком формате пройдут школьные линейки

Глава региона Василий Голубев запретил проводить в сентябре массовые мероприятия на открытом воздухе. Ограничение не коснётся тех событий, которые пройдут в закрытых помещениях. Из-за этого в Ростове отказались от массовых гуляний на День города, под отмену попали и некоторые другие мероприятия.