Власти Ростовской области рассказали, в каком формате пройдут школьные линейки

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Глава региона Василий Голубев запретил проводить в сентябре массовые мероприятия на открытом воздухе. Ограничение не коснётся тех событий, которые пройдут в закрытых помещениях. Из-за этого в Ростове отказались от массовых гуляний на День города, под отмену попали и некоторые другие мероприятия.
Линейки для школьников также пройдут в закрытых помещениях, а не на их территории учебных заведений. Отменять школьные линейки полностью власти не стали.
Отметим, что торжественные линейки пройдут не 1 сентября, а 2 сентября. Дело в том, что первый день сентября выпадает на воскресенье.