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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Линейки в школах Ростовской области проведут в закрытых помещениях

Власти Ростовской области рассказали, в каком формате пройдут школьные линейки

24 августа 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney
Линейки в школах Ростовской области проведут в закрытых помещениях

Школьные линейки в Ростовской области отказались проводить на открытом воздухе

Линейки в школах Ростовской области проведут в закрытых помещениях, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Глава региона Василий Голубев запретил проводить в сентябре массовые мероприятия на открытом воздухе. Ограничение не коснётся тех событий, которые пройдут в закрытых помещениях. Из-за этого в Ростове отказались от массовых гуляний на День города, под отмену попали и некоторые другие мероприятия.

Линейки для школьников также пройдут в закрытых помещениях, а не на их территории учебных заведений. Отменять школьные линейки полностью власти не стали.

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Отметим, что торжественные линейки пройдут не 1 сентября, а 2 сентября. Дело в том, что первый день сентября выпадает на воскресенье.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Василий Голубев
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