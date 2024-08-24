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Published Сегодня, 15:42

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Вора-рецидивиста в федеральном розыске поймали на краже пылесоса под Ростовом

Вора-рецидивиста в федеральном розыске поймали на краже пылесоса под Ростовом

24 августа 2024, 15:42
Фото: rostovgazeta.ru
Вора-рецидивиста в федеральном розыске поймали на краже пылесоса под Ростовом
В Ростовской области нашли двух злоумышленников, находящихся в федеральном розыске, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

В Таганроге на днях экипаж группы задержания прибыл в гипермаркет бытовой техники после срабатывания тревожной сигнализации. Там посетитель пытался украсть робот-пылесос стоимостью 5,5 тысячи рублей. Мужчину задержали. Во время проверки его личности по базам данным силовики установили, что он находится в федеральном розыске за кражи. Ранее он уже был неоднократно судим.

Ещё одну преступницу задержали в Новочеркасске. Она шла по проезжей части вдоль шоссе, подвергая свою жизнь опасности. Сотрудники Росгвардии, проезжавшие мимо, окликнули женщину. Они решили проверить её документы и установили, что она два месяца находится в федеральном розыске по уголовной статье. Преступницу задержали.

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Ранее в Ростовской области осудили 16 мошенников, инсценировавших ДТП.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Новочеркасск#Росгвардия#Происшествия
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