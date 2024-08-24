Вора-рецидивиста в федеральном розыске поймали на краже пылесоса под Ростовом

В Таганроге на днях экипаж группы задержания прибыл в гипермаркет бытовой техники после срабатывания тревожной сигнализации. Там посетитель пытался украсть робот-пылесос стоимостью 5,5 тысячи рублей. Мужчину задержали. Во время проверки его личности по базам данным силовики установили, что он находится в федеральном розыске за кражи. Ранее он уже был неоднократно судим.