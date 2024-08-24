Вора-рецидивиста в федеральном розыске поймали на краже пылесоса под Ростовом

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В Таганроге на днях экипаж группы задержания прибыл в гипермаркет бытовой техники после срабатывания тревожной сигнализации. Там посетитель пытался украсть робот-пылесос стоимостью 5,5 тысячи рублей. Мужчину задержали. Во время проверки его личности по базам данным силовики установили, что он находится в федеральном розыске за кражи. Ранее он уже был неоднократно судим.
Ещё одну преступницу задержали в Новочеркасске. Она шла по проезжей части вдоль шоссе, подвергая свою жизнь опасности. Сотрудники Росгвардии, проезжавшие мимо, окликнули женщину. Они решили проверить её документы и установили, что она два месяца находится в федеральном розыске по уголовной статье. Преступницу задержали.