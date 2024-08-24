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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 11:01

Зоолог рассказал причины гибели рыбы в Багаевском районе

Зоолог Евсюков назвал причины замора рыбы в Ростовской области

24 августа 2024, 10:57
Фото: 1MI
Зоолог рассказал причины гибели рыбы в Багаевском районе

Зоолог Евсюков рассказал, почему в Ростовской области массово гибнет рыба

Замор рыбы в Дону, как это зафиксировали очевидцы на территориях Ростовской области, случается тогда, когда в воде возникает нехватка кислорода и рыбе становится нечем дышать, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

В Ростовской области жители обнаружили множество мертвых рыб, которые всплыли в реке возле берега. По словам очевидцев, вода была грязной, от нее исходил сильный запах.

«Вероятно, могли произойти сбросы органических веществ в реку. Например, со сточными водами. Начался процесс гниения, из-за которого в воде исчез кислород», — отмечает Александр Евсюков.
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Зоолог подчеркивает, что к замору рыбы могли привести и естественные причины.

«Высокая температура воздуха и воды в жару тоже способствует размножению в реке множества различных микроорганизмов — водорослей, бактерий. Они потребляют кислород и рыбе перестает его хватать», — объясняет собеседник.

По словам эксперта, для того, чтобы точно выявить причину гибели рыбы в Багаевском районе, необходимо проводить анализ.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в водоемах Ростовской области массово погибает рыба.

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