Зоолог Евсюков назвал причины замора рыбы в Ростовской области

Зоолог Евсюков рассказал, почему в Ростовской области массово гибнет рыба

Замор рыбы в Дону, как это зафиксировали очевидцы на территориях Ростовской области, случается тогда, когда в воде возникает нехватка кислорода и рыбе становится нечем дышать, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.