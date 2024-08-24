Зоолог Евсюков назвал причины замора рыбы в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В Ростовской области жители обнаружили множество мертвых рыб, которые всплыли в реке возле берега. По словам очевидцев, вода была грязной, от нее исходил сильный запах.
«Вероятно, могли произойти сбросы органических веществ в реку. Например, со сточными водами. Начался процесс гниения, из-за которого в воде исчез кислород», — отмечает Александр Евсюков.
Зоолог подчеркивает, что к замору рыбы могли привести и естественные причины.
«Высокая температура воздуха и воды в жару тоже способствует размножению в реке множества различных микроорганизмов — водорослей, бактерий. Они потребляют кислород и рыбе перестает его хватать», — объясняет собеседник.
По словам эксперта, для того, чтобы точно выявить причину гибели рыбы в Багаевском районе, необходимо проводить анализ.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в водоемах Ростовской области массово погибает рыба.