Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Метеоролог рассказал, что некоторых регионах России постепенно уменьшается пожарная опасность. Однако в Ростовской области показатели по-прежнему зашкаливают. При этом локальные дожди не улучшают ситуацию.
Очаги четвертого и пятого класса сохраняются не только на юге страны. Их также замечают в Якутии, Липецкой, Мурманской, Белгородской и Тамбовской областях и в Северо-Кавказском федеральном округе.
До этого стало известно, что в донской столице более 50 спасателей пройдут профессиональное обучение. На подготовку уйдет более 1,6 миллиона рублей.
Ранее в Пролетарске началось страшное возгорание. Огонь перешел с сухой травы на жилые дома. Пламя охватило минимум три строения.