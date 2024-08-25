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Updated Сегодня, 12:19

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Ростовской области

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Ростовской области

25 августа 2024, 12:19
Фото: 1MI
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Ростовской области
На территории Ростовской области и Южного федерального округа сохраняется высокий уровень пожароопасности, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог рассказал, что некоторых регионах России постепенно уменьшается пожарная опасность. Однако в Ростовской области показатели по-прежнему зашкаливают. При этом локальные дожди не улучшают ситуацию.

Очаги четвертого и пятого класса сохраняются не только на юге страны. Их также замечают в Якутии, Липецкой, Мурманской, Белгородской и Тамбовской областях и в Северо-Кавказском федеральном округе.

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До этого стало известно, что в донской столице более 50 спасателей пройдут профессиональное обучение. На подготовку уйдет более 1,6 миллиона рублей.

Ранее в Пролетарске началось страшное возгорание. Огонь перешел с сухой травы на жилые дома. Пламя охватило минимум три строения.

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