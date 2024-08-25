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Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Итоги недели: в Ростовской области пожарных увозят на скорых и запретили праздники

Итоги недели: в Ростовской области пожарных увозят на скорых и запретили праздники

25 августа 2024, 16:48
Фото: Изображение Midjourney
Итоги недели: в Ростовской области пожарных увозят на скорых и запретили праздники
Пожар на нефтебазе в Пролетарске горит уже неделю, тем временем Василий Голубев ввел в Ростовской области запрет на все массовые мероприятия на открытом воздухе, а энергоблок №1 Ростовской АЭС отключили от сети из-за дефекта на турбине. Итоги недели от RostovGazeta.

Адский пожар на нефтебазе

Ночью в воскресенье, 18 августа, город Пролетарск в Ростовской области атаковали сразу три БПЛА. Дроны удалось ликвидировать, но обломки спровоцировали возгорание на топливом кладе, который не могут потушить уже больше недели.

Из-за распространения огня были разгерметизированы минимум два десятка резервуаров с топливом, в которых могло находиться более 100 тысяч кубометров топлива. Жители города сообщали о взрывах, которые раздавались с нефтебазы. В результате пострадали 47 спасателей, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Жители города сообщают о дыме и запахе гари, однако власти заявили, что угрозы для жизни и здоровья людей нет и эвакуация не планируется. Сотрудники Роспотребнадзора также не выявили превышения концентрации вредных веществ в воздухе.

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Запрет на мероприятия

С 23 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев запретил все массовые мероприятия на открытом воздухе. Состоятся только те интерактивы, которые можно провести в закрытых помещениях. При этом пространство должно быть оснащено всеми мерами безопасности.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

Добавим, что в Ростове-на-Дону не состоятся мероприятия посвящённые Дню города, организованные на территории парков и скверов. Под угрозой срыва оказались концерты звезд. Например, концерт может быть отменен группы Zivert в сентябре, который планируется в резиденции «Эмбарго Villa».

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Отключенный энергоблок

Днем 23 августа от сети отключили первый энергоблок на Ростовской атомной станции. Специалисты обнаружили дефект в оборудовании отбора пара турбины.

Сообщается, что дефект был устранен. Первый энергоблок станции был включен в сеть накануне вечером. В настоящее время он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

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