Итоги недели: в Ростовской области пожарных увозят на скорых и запретили праздники

Из-за распространения огня были разгерметизированы минимум два десятка резервуаров с топливом, в которых могло находиться более 100 тысяч кубометров топлива. Жители города сообщали о взрывах, которые раздавались с нефтебазы. В результате пострадали 47 спасателей, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии.