Огромная пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП с фурами

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Published Сегодня, 08:55
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Утром 25 августа на автодороге М-4 «Дон» произошло ДТП. Из-за аварии начала образовываться огромная пробка. За 30 минут машины растянулись на 2,7 километра. Так, затор сковал движение на участке от поселка Суходольск до села Самарское.
Водителям рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты для поездок во избежание долгого ожидания.
Отметим, что официальной информации о ДТП, его причинах и количестве пострадавших на данный момент нет.
Ранее в донском регионе в страшном ДТП пострадал годовалый ребенок. Малыша спасла автолюлька.
До этого водитель мотоцикла погиб под колесами легкового автомобиля в Ростовской области.