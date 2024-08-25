rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Огромная пробка собирается на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП

Огромная пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП с фурами

25 августа 2024, 08:55
Фото: 1MI
Огромная пробка собирается на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области разрастается пробка из-за автомобильного столкновения. Информация размещена на сервисе «Яндекс Карты».

Утром 25 августа на автодороге М-4 «Дон» произошло ДТП. Из-за аварии начала образовываться огромная пробка. За 30 минут машины растянулись на 2,7 километра. Так, затор сковал движение на участке от поселка Суходольск до села Самарское.

Водителям рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты для поездок во избежание долгого ожидания.

Водитель в Ростовской области вылетел с дороги в опору ЛЭП и погиб
Узнать подробнее

Отметим, что официальной информации о ДТП, его причинах и количестве пострадавших на данный момент нет.

Ранее в донском регионе в страшном ДТП пострадал годовалый ребенок. Малыша спасла автолюлька.

До этого водитель мотоцикла погиб под колесами легкового автомобиля в Ростовской области.

Читайте также:
Массовое ДТП парализовало движение на М-4 под Ростовом в районе ПлатоваДвижение на трассе М-4 в Ростовской области парализовало из-за сгоревшей фурыНа М-4 в Ростовской области от полыхающей фуры вспыхнул звукозащитный экран
#Регина Симакова#Общество#ДТП#Транспорт#Авария#Пробка#Автомобили#Затор на М-4#Затор#Происшествия
Подпишитесь
Роспотребнадзор доложил о качестве воздуха в Пролетарске
Вчера, 09:36
Массовая драка произошла ночью у «Пятёрочки» в Ростове-на-Дону
Вчера, 08:14
Дворец культуры «Ростсельмаш» оцепили в Ростове-на-Дону. Что там происходит?
Вчера, 07:36
Власти Ростовской области рассказали, в каком формате пройдут школьные линейки
Вчера, 07:53
Молодой мотоциклист погиб под колёсами иномарки в Ростовской области
Вчера, 09:47
Как ростовские армяне помогли установить памятник Александру III в Феодосии
Вчера, 10:24