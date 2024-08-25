Огромная пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП с фурами

Утром 25 августа на автодороге М-4 «Дон» произошло ДТП. Из-за аварии начала образовываться огромная пробка. За 30 минут машины растянулись на 2,7 километра. Так, затор сковал движение на участке от поселка Суходольск до села Самарское.