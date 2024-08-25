Политолог оценил вероятность отключения Telegram в Ростове из-за задержания Дурова

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Напомним, что создателя и владельца Telegram Павла Дурова задержали во Франции.
«Похоже, уже сложилась традиция, что Франция при Макроне стала неким полигоном для отработки социальных экспериментов. Все уже удивлялись тому, что происходило на Олимпиаде. А теперь — задержание Павла Дурова, которому вменяется всевозможный криминал и торговля запрещенными вещами. И это при том, что он, как владелец мессенджера, не имеет к этому никакого отношения», — отмечает Григорий Болдырев.
Политолог уверен, что, задержав владельца Telegram, Франция пошла на абсолютно неоправданный шаг.
«Для примера можно привести действия России в отношении ныне запрещенных социальных сетей. Их просто запретили. У нас даже мыслей никаких не было о том, чтобы объявлять в розыск их владельцев и возбуждать на них уголовные дела. Мы не стали этого делать — это глупо. А Франция пошла этим путем», — объясняет собеседник.
По словам эксперта, ростовчане вряд ли столкнуться с прекращением работы Telegram.
«Думаю, мессенджер продолжит работать. А задержание его создателя даже наоборот, даст обратный эффект — спровоцирует волну возмущений внутри сообщества. Все, от команды Telegram до рядовых владельцев каналов, будут активно освещать эту проблему, поднимая волну возмущения действиями французских властей. Поскольку в отличие от иных мессенджеров и социальных сетей, аудитория Telegram более политизирована», — резюмирует Болдырев.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему Telegram перестал работать у части пользователей в Ростовской области.