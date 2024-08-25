Политолог оценил вероятность отключения Telegram в Ростове из-за задержания Дурова

Политолог рассказал, что будет с Telegram в Ростове после задержания Дурова

Telegram вряд ли кто отключит из-за ареста Павла Дурова во Франции. Мессенджер продолжит работать, ростовчане смогут им пользоваться, ведь за Дуровым стоит целая команда специалистов, сообщил RostovGazeta политолог Григорий Болдырев.