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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Политолог Болдырев рассказал, будет ли работать Telegram в Ростовской области

Политолог оценил вероятность отключения Telegram в Ростове из-за задержания Дурова

25 августа 2024, 15:05
Фото: 1MI
Политолог Болдырев рассказал, будет ли работать Telegram в Ростовской области

Политолог рассказал, что будет с Telegram в Ростове после задержания Дурова

Telegram вряд ли кто отключит из-за ареста Павла Дурова во Франции. Мессенджер продолжит работать, ростовчане смогут им пользоваться, ведь за Дуровым стоит целая команда специалистов, сообщил RostovGazeta политолог Григорий Болдырев.

Напомним, что создателя и владельца Telegram Павла Дурова задержали во Франции.

«Похоже, уже сложилась традиция, что Франция при Макроне стала неким полигоном для отработки социальных экспериментов. Все уже удивлялись тому, что происходило на Олимпиаде. А теперь — задержание Павла Дурова, которому вменяется всевозможный криминал и торговля запрещенными вещами. И это при том, что он, как владелец мессенджера, не имеет к этому никакого отношения», — отмечает Григорий Болдырев.

Политолог уверен, что, задержав владельца Telegram, Франция пошла на абсолютно неоправданный шаг.

«Для примера можно привести действия России в отношении ныне запрещенных социальных сетей. Их просто запретили. У нас даже мыслей никаких не было о том, чтобы объявлять в розыск их владельцев и возбуждать на них уголовные дела. Мы не стали этого делать — это глупо. А Франция пошла этим путем», — объясняет собеседник.
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По словам эксперта, ростовчане вряд ли столкнуться с прекращением работы Telegram.

«Думаю, мессенджер продолжит работать. А задержание его создателя даже наоборот, даст обратный эффект — спровоцирует волну возмущений внутри сообщества. Все, от команды Telegram до рядовых владельцев каналов, будут активно освещать эту проблему, поднимая волну возмущения действиями французских властей. Поскольку в отличие от иных мессенджеров и социальных сетей, аудитория Telegram более политизирована», — резюмирует Болдырев.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему Telegram перестал работать у части пользователей в Ростовской области.

Telegram перестал работать у части пользователей в Ростовской области
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