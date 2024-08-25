Появилось страшное видео полыхающей больше недели нефтебазы в Пролетарске

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Ровно неделю назад после атаки трех беспилотников начался крупный пожар в Пролетарске. Огонь, который охватил минимум 10 тысяч квадратных метров, так и не удалось потушить. Очевидцы показали, что от места происшествия исходит густой черный дым. Дальше 500 метров ничего не видно. Рядом в нефтебазой невозможно находиться, воздух наполнен гарью.
Добавим, что трасса возле объекта перекрыта. Объехать его можно только по грунтовой обочине.
Напомним, что возгорание началось из-за падения обломков БПЛА. На сегодняшний день от огня пострадали 47 спасателей. Обстановка по-прежнему остается сложной.