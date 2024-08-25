Появилось страшное видео полыхающей больше недели нефтебазы в Пролетарске

Ровно неделю назад после атаки трех беспилотников начался крупный пожар в Пролетарске. Огонь, который охватил минимум 10 тысяч квадратных метров, так и не удалось потушить. Очевидцы показали, что от места происшествия исходит густой черный дым. Дальше 500 метров ничего не видно. Рядом в нефтебазой невозможно находиться, воздух наполнен гарью.