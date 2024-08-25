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Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Появилось новое видео полыхающей восьмой день нефтебазы в Пролетарске

Появилось страшное видео полыхающей больше недели нефтебазы в Пролетарске

25 августа 2024, 16:55
Фото: rostovgazeta.ru
Появилось новое видео полыхающей восьмой день нефтебазы в Пролетарске
В Ростовской области уже семь дней горят резервуары с топливом. Дым от возгорания полностью перекрывает видимость на дорогах, видео, снятое очевидцем, опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Ровно неделю назад после атаки трех беспилотников начался крупный пожар в Пролетарске. Огонь, который охватил минимум 10 тысяч квадратных метров, так и не удалось потушить. Очевидцы показали, что от места происшествия исходит густой черный дым. Дальше 500 метров ничего не видно. Рядом в нефтебазой невозможно находиться, воздух наполнен гарью.

В Пролетарске потушили часть резервуаров с горящим дизельным топливом
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Появилось новое видео полыхающей восьмой день нефтебазы в Пролетарске
Видео: rostovgazeta.ru

Добавим, что трасса возле объекта перекрыта. Объехать его можно только по грунтовой обочине.

Напомним, что возгорание началось из-за падения обломков БПЛА. На сегодняшний день от огня пострадали 47 спасателей. Обстановка по-прежнему остается сложной.

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