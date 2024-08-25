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Ростовчан возмутила песня на теплоходе «Атаман»

Ростовчан возмутила украинская песня на теплоходе у городской набережной

25 августа 2024, 06:47
Фото: 1MI
Ростовчан возмутила песня на теплоходе «Атаман»
Жителей Ростова возмутило исполнение песни про Украину на теплоходе, курсирующим недалеко от набережной, об этом они делятся в соцсетях.

Очевидцы засняли с набережной, как теплоход «Атаман» проплывает по Дону, а на его борту звучит украинского песня артиста, выступающего в образе Верки Сердючки и который много раз делал антироссийские заявления.

«Пока враг убивает мирных жителей на набережной Ростова на теплоходе „Атаман“ включают украинскую песню», — жалуются жители города.

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«Если бы у меня была соответствующая компетенция, я бы заинтересовался, кто был на „Атамане“. Уверен, найдется иноагент», — предположил еще один пользователь соцсетей.

Ранее в Ростове была задержана женщина, занимающаяся шпионажем в пользу Украины. Известно, что она состояла на службе в одной из войсковых частей ЮВО.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Протест#Украина#Теплоход#Жители#Социальные сети#Возмущение
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