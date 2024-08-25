Ростовчан возмутила украинская песня на теплоходе у городской набережной

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Очевидцы засняли с набережной, как теплоход «Атаман» проплывает по Дону, а на его борту звучит украинского песня артиста, выступающего в образе Верки Сердючки и который много раз делал антироссийские заявления.
«Пока враг убивает мирных жителей на набережной Ростова на теплоходе „Атаман“ включают украинскую песню», — жалуются жители города.
«Если бы у меня была соответствующая компетенция, я бы заинтересовался, кто был на „Атамане“. Уверен, найдется иноагент», — предположил еще один пользователь соцсетей.
Ранее в Ростове была задержана женщина, занимающаяся шпионажем в пользу Украины. Известно, что она состояла на службе в одной из войсковых частей ЮВО.