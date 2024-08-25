Ростовстат показал лучшие цены на мясо в Ростовской области

Самые низкие цены на говядину можно встретить в Шахтах. Тут килограмм этого мяса можно приобрести в среднем за 530,50 рубля. В Ростове-на-Дону говядина стоит в среднем 560,27 рубля, а самое дорогое мясо продается в Таганроге — 595,25 рубля.