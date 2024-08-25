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Posted Сегодня, 18:50

Published Сегодня, 18:50

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

Стало известно, где купить дешевое мясо в Ростовской области

Ростовстат показал лучшие цены на мясо в Ростовской области

25 августа 2024, 18:50
Фото: 1MI
Стало известно, где купить дешевое мясо в Ростовской области
Ростовстат опубликовал сведения о средних ценах на мясо в регионе. Информация размещена на сайте ведомства.

Самые низкие цены на говядину можно встретить в Шахтах. Тут килограмм этого мяса можно приобрести в среднем за 530,50 рубля. В Ростове-на-Дону говядина стоит в среднем 560,27 рубля, а самое дорогое мясо продается в Таганроге — 595,25 рубля.

Лучшие цены на свинину предлагают в Ростове-на-Дону — 344,38 рубля. Самая дорогая свинина в Таганроге — 396 рублей и 18 копеек.

Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле
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Самая низкая цена на мясо кур в регионе зафиксирована в Миллерово — 185,39 рубля. В Ростове-на-Дону птица обойдется в 200,49 рубля, А вот в Таганроге придется отдать примерно 207 рублей без семи копеек.

Также в Миллерово наблюдаются самые доступные цены на баранину продолжают 644,62 рубля. В Ростове-на-Дону это мясо в среднем стоит 721 рубль. А дороже всего баранина в Шахтах — 773,32 рубля за килограмм.

Читайте о том, что жителям донского региона стал не по карману отдых за границей. Экономист рассказал RostovGazeta о турах и их стоимости.

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