Стало известно о состоянии энергоблока Ростовской АЭС после обнаружения дефекта

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Напомним, 23 августа около 15.30 мск был отключен от сети первый энергоблок на Ростовской атомной станции. Причиной этого были названы нарушения в работе оборудования отбора пара турбины.
Сообщается, что дефект был устранен. Первый энергоблок станции был включен в сеть накануне вечером. В настоящее время он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.
На данный момент энергоблоки №1, 3 и 4 функционируют в штатном режиме. Второй энергоблок отключён 24 июля на плановый ремонт.
Радиационный фон на атомной станции и на прилегающей территории не изменился и находится в пределах нормы.