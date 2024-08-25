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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Стало известно о состоянии блока Ростовской АЭС после отключения

Стало известно о состоянии энергоблока Ростовской АЭС после обнаружения дефекта

25 августа 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно о состоянии блока Ростовской АЭС после отключения

На Ростовской АЭС запустили первый энергоблок после обнаружения дефекта

Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть и несет номинальную нагрузку, сообщает Росэнергоатом.

Напомним, 23 августа около 15.30 мск был отключен от сети первый энергоблок на Ростовской атомной станции. Причиной этого были названы нарушения в работе оборудования отбора пара турбины.

Сообщается, что дефект был устранен. Первый энергоблок станции был включен в сеть накануне вечером. В настоящее время он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

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На данный момент энергоблоки №1, 3 и 4 функционируют в штатном режиме. Второй энергоблок отключён 24 июля на плановый ремонт.

Радиационный фон на атомной станции и на прилегающей территории не изменился и находится в пределах нормы.

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