Станиславского и Московскую перекроют в Ростове до октября

В донской столице продолжается реконструкция водопроводных труб. В связи с этим в центре города ограничат движение по улице Московской. На участке от переулка Доломановского до Островского водители смогут двигаться только в восточном направлении. А по южной части улицы на отрезке от переулка Островского до проспекта Буденновского автодорога будет полностью закрыта для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.