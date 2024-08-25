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Станиславского и Московскую перекроют в Ростове до октября

Станиславского и Московскую перекроют в Ростове до октября

25 августа 2024, 10:12
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону частично перекроют улицу Станиславского и Московскую для транспортных средств. Сведения опубликованы на сайте администрации города.

В донской столице продолжается реконструкция водопроводных труб. В связи с этим в центре города ограничат движение по улице Московской. На участке от переулка Доломановского до Островского водители смогут двигаться только в восточном направлении. А по южной части улицы на отрезке от переулка Островского до проспекта Буденновского автодорога будет полностью закрыта для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.

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Улица Станиславского от переулка Островского до переулка Братского также будет перекрыта. Данные ограничения уже начали действовать. Все работы завершатся только 10 октября текущего года.

Читайте о том, что в донском регионе огромная пробка сковала трассу М-4 «Дон» из-за серьезного ДТП с фурами. Два большегруза снесли грузовик.

До этого появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону в скором времени могут реконструировать Щепкинский въезд.

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