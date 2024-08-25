Станиславского и Московскую перекроют в Ростове до октября

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В донской столице продолжается реконструкция водопроводных труб. В связи с этим в центре города ограничат движение по улице Московской. На участке от переулка Доломановского до Островского водители смогут двигаться только в восточном направлении. А по южной части улицы на отрезке от переулка Островского до проспекта Буденновского автодорога будет полностью закрыта для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.
Улица Станиславского от переулка Островского до переулка Братского также будет перекрыта. Данные ограничения уже начали действовать. Все работы завершатся только 10 октября текущего года.
Читайте о том, что в донском регионе огромная пробка сковала трассу М-4 «Дон» из-за серьезного ДТП с фурами. Два большегруза снесли грузовик.
До этого появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону в скором времени могут реконструировать Щепкинский въезд.