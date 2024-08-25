«Только пафос и пар»: ростовчане рассказали, что творится в лучших школах региона

«Если ваш ребенок хорошо или отлично учится, не отдавайте его в это заведение. Качество знаний ниже любой средней школы. Нет контроля за учебной программой. В итоге огромное отставание за год почти по всем предметам. Руководству плевать на учеников и качество обучения. Нет контроля за работой учителей. Могут выйти из класса и пойти гулять на весь урок, некоторые учителя могут играть в телефон на уроке. Абсолютно нерабочая система оценки успеваемости учеников», — сообщили местные жители.