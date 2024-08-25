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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Какие школы считаются лучшими на Дону и почему они приносят страдания людям

«Только пафос и пар»: ростовчане рассказали, что творится в лучших школах региона

25 августа 2024, 13:16
Фото: rostovgazeta.ru
Какие школы считаются лучшими на Дону и почему они приносят страдания людям

Жители Ростова и Таганрога честно рассказали, что творится в лучших школах

Несколько школ в Ростовской области попали в рейтинг образовательных учреждений с самым большим количеством выпускников, поступивших в ведущие вузы. Какие отзывы оставляют на эти организации выпускники и их родители, в материале RostovGazeta.

Все отзывы опубликованы в сервисе «Яндекса» и находятся в открытом доступе. Опубликованные на RostovGazeta мнения представлены как личные оценки пользователей и не отражают позицию редакции.

Топ-500 образовательных организаций по количеству выпускников, попавших в ведущие вузы России, составил портал Rating Review. В него вошли шесть школ из Ростова и Таганрога.

Отзывы о лицее классического элитарного образования

На 170 месте находится лицей КЭО в донской столице.

Несмотря на то, что он попал в список, пользователи оставляли о лицее, как положительные, так и отрицательные мнения.

«Внук здесь учится. Поступить было сложно, серьезно готовился. Но теперь учится с большим удовольствием. Всегда делится впечатлениями с не прикрываемой гордостью и радостью», — написала местная жительница.

«Самые негативные отзывы. Водили ребенка туда на подготовку. Жалеем о потраченном напрасно времени. Абсолютно некомпетентное и необъективное в своих оценках учебное заведение. Много пара и пафоса, по факту не на чем не основанного», — жалуются родители.

На 170 месте находится лицей КЭО в донской столицеНа 170 месте находится лицей КЭО в донской столице
На 170 месте находится лицей КЭО в донской столице
Фото: licey.keo-rostov.ru

Отзывы о лицее №4 в Таганроге

Это учреждение оказалось на 171 месте всероссийского рейтинга. В Интернете пользователи оставили о нем более 70 отзывов.

«Лучшая школа города Таганрога. Педагогическому составу этого заведения удалось создать и сохранить престиж именно знаний учащихся. Прием в этот лицей идет на конкурсной основе и этим конкурсом подбираются дети, заинтересованные в получение знаний. Этот лицей, дает по максимуму», — говорится в одном из отзывов.

«Программа достойная, но некоторые учителя просто ужас. Определенные личности не объясняют должным образом материал и учат детей по методичкам и монотонным второсортным видеороликам. Любые просьбы объяснить материал воспринимаются в штыки, тем самым развязывая конфликт», — сообщают местные жители.

«Учить школа особо не собирается. Все вынуждены обращаться к репетиторам, потому что знания даются для ЕГЭ, а не для профильного поступления. Очень большое разочарование в школе. Нет внеклассной деятельности, все для галочки», — считают горожане.

Отзывы о лицее №4 в ТаганрогеОтзывы о лицее №4 в Таганроге
Отзывы о лицее №4 в Таганроге
Фото: Яндекс. Карты

Отзывы о лицее №50 в Ростове

Он попал на 389 место рейтинга, а в Интернете получил более 100 различных отзывов. В том числе были и негативные мнения.

«Хотела бы оставить свой объективный отзыв о качестве образования в нашем любимом лицее. Старший ребенок ходит в начальную школу, очень довольны уровнем знаний, которые получаем, дети учат стихи, готовят концерты на различные праздники, участвуют в театрализованных постановках, ребенок всегда с энтузиазмом и на позитиве идет в лицей, очень насыщенная жизнь не только в стенах лицея, но и за пределами, постоянные прогулки на свежем воздухе, мероприятия, как экскурсионные, так и обучающие», — пишет местная жительница.

«Чисто и отремонтировано. Но абсолютно формальный подход к учебе, большинство мероприятий — для отчета, а не для детей. Легко могут отменить уроки, чтобы принять „высоких гостей“. Гуманитарные науки и предметы естественно-научного профиля преподаются отвратительно. Переполнен», — говорится в отзывах.

Отзывы о лицее №50 в РостовеОтзывы о лицее №50 в Ростове
Отзывы о лицее №50 в Ростове
Фото: Яндекс. Карты

Отзывы о СУНЦ ЮФО

Речь идет о специализированном учебно-научном центре Южного федерального округа, который расположен в Ростове. Он находится на 475 месте в рейтинге.

«Отличное место для детей, которые хотят учиться. Поступить на бюджет было действительно тяжело, однако, в отличие от школы, ребенку интересно учиться, на занятия ходит с удовольствием. Качество полученных знаний и навыков очень хорошее. Однозначно выше, чем в школе, причем по всем предметам. У дочери много друзей-одноклассников. Ребята умные, воспитанные, ориентированные на учебу. Так что окружение радует», — пишут ростовчане.

Отзывы о СУНЦ ЮФООтзывы о СУНЦ ЮФО
Отзывы о СУНЦ ЮФО
Фото: Яндекс. Карты

«Если ваш ребенок хорошо или отлично учится, не отдавайте его в это заведение. Качество знаний ниже любой средней школы. Нет контроля за учебной программой. В итоге огромное отставание за год почти по всем предметам. Руководству плевать на учеников и качество обучения. Нет контроля за работой учителей. Могут выйти из класса и пойти гулять на весь урок, некоторые учителя могут играть в телефон на уроке. Абсолютно нерабочая система оценки успеваемости учеников», — сообщили местные жители.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Образование#Рейтинг#Обучение#Отзывы#Лицей
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