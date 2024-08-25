Центр Ростова частично перекроют для транспорта и пешеходов

В донской станице проведут реставрацию здания по адресу проспект Кировский, 40/87. Для того чтобы строительная техника могла свободно перемещаться на территории проведения работ, будет частично перекрыто движение и запрещена остановка транспорта. Ограничения будут действовать с восточной стороны проспекта от строения №40а до улицы Суворова и с южной стороны здания №87 по Суворова. Горожанам будет запрещено двигаться по пешеходному переходу на восточном пересечении Кировского и Суворова.