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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:21

В Ростове ограничат движение транспорта и пешеходов из-за реставрации зданий

Центр Ростова частично перекроют для транспорта и пешеходов

25 августа 2024, 10:19
Фото: 1MI
В Ростове ограничат движение транспорта и пешеходов из-за реставрации зданий
В Ростове-на-Дону сразу в двух частях города ограничат передвижение транспортных средств и пешеходов, информирует департамент автомобильных дорог.

В донской станице проведут реставрацию здания по адресу проспект Кировский, 40/87. Для того чтобы строительная техника могла свободно перемещаться на территории проведения работ, будет частично перекрыто движение и запрещена остановка транспорта. Ограничения будут действовать с восточной стороны проспекта от строения №40а до улицы Суворова и с южной стороны здания №87 по Суворова. Горожанам будет запрещено двигаться по пешеходному переходу на восточном пересечении Кировского и Суворова.

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Также в городе пройдет восстановление дома на Береговой, 17/1. Здесь частично ограничат передвижение транспорта по переулку Островского вдоль здания №1. Кроме того, перекроют переходный переход на западном пересечении Береговой и Островского.

Ограничения начнут действовать с понедельника, 26 августа, и продлятся до конца года, а именно до 25 декабря.

Ранее появилась информация о том, кто оплатит реставрацию торговых рядов у Центрального рынка донской столице.

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