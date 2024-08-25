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Published Сегодня, 14:37

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Updated Сегодня, 14:39

В Ростовской области упаковочная пленка оставила без света несколько сел

Упаковочная пленка оставила без света часть Ростовской области

25 августа 2024, 14:37
Фото: 1MI
В Ростовской области упаковочная пленка оставила без света несколько сел
В Ростовской области из-за брошенной упаковочной пленки населенные пункты в двух районах остались без света, информирует «Россети Юг».

20 августа в донском регионе некоторые населенные пункты Неклиновского и Матвеево-Курганского района остались без электричества. При установлении причин поломки стало ясно, что всему виной пленка. Легкую упаковку подхватил ветер и закинул на провода ЛЭП, расположенные в поле. Из-за этого сработала защитная автоматика и подача электричества была прекращена. Неполадки быстро устранили.

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Компания рассказала, что это наглядный пример не соблюдения элементарных правил утилизации мусора, которых обязаны придерживаться все промышленные, строительные и прочие организации.

Ранее директор АО «Тагмет» призвал властей донского региона решить проблемы с электроэнергией и водоснабжением.

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