Упаковочная пленка оставила без света часть Ростовской области

20 августа в донском регионе некоторые населенные пункты Неклиновского и Матвеево-Курганского района остались без электричества. При установлении причин поломки стало ясно, что всему виной пленка. Легкую упаковку подхватил ветер и закинул на провода ЛЭП, расположенные в поле. Из-за этого сработала защитная автоматика и подача электричества была прекращена. Неполадки быстро устранили.