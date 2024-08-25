Упаковочная пленка оставила без света часть Ростовской области

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
20 августа в донском регионе некоторые населенные пункты Неклиновского и Матвеево-Курганского района остались без электричества. При установлении причин поломки стало ясно, что всему виной пленка. Легкую упаковку подхватил ветер и закинул на провода ЛЭП, расположенные в поле. Из-за этого сработала защитная автоматика и подача электричества была прекращена. Неполадки быстро устранили.
Компания рассказала, что это наглядный пример не соблюдения элементарных правил утилизации мусора, которых обязаны придерживаться все промышленные, строительные и прочие организации.
Ранее директор АО «Тагмет» призвал властей донского региона решить проблемы с электроэнергией и водоснабжением.