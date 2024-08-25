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В Ростове могут отменить концерты из-за ограничений массовых мероприятий

В Ростове могут отменить концерты звезд из-за распоряжения губернатора Голубева

25 августа 2024, 07:10
Фото: 1MI
В Ростове могут отменить концерты из-за ограничений массовых мероприятий

В Ростове могут отменить концерты звезд из-за ограничений массовых мероприятий

В Ростове могут отменить концерты звезд эстрады в связи с запретом на проведение массовых мероприятий на улице, объявленным главой Ростовской области Василием Голубевым.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе вводится запрет на массовые мероприятия, проводимые под открытым небом. При этом временные рамки не оговорены.

Запрет на проведение уличных мероприятий был введен с 23 августа. Он направлен на обеспечение безопасности граждан.

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Стоит отметить, что немало мероприятий на открытом воздухе состоится в резиденции «Эмбарго Villa». Например, концерт группы Zivert в сентябре или большая ночная вечеринка с бассейном в конце августа. Пока об их отмене ничего не сообщается.

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