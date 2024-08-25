В Ростове могут отменить концерты звезд из-за распоряжения губернатора Голубева

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе вводится запрет на массовые мероприятия, проводимые под открытым небом. При этом временные рамки не оговорены.
Запрет на проведение уличных мероприятий был введен с 23 августа. Он направлен на обеспечение безопасности граждан.
Стоит отметить, что немало мероприятий на открытом воздухе состоится в резиденции «Эмбарго Villa». Например, концерт группы Zivert в сентябре или большая ночная вечеринка с бассейном в конце августа. Пока об их отмене ничего не сообщается.