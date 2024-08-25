В Ростове-на-Дону грузовая «Газель» протаранила опору ЖД-моста

Posted 25 августа, 11:44
Published 25 августа, 11:44
Modified 25 августа, 11:46
Updated 25 августа, 11:46
Вечером 24 августа в донской столице произошла авария. 21-летний водитель «Газели» двигался по улице Шеболдаева. В районе дома №4/3 он потерял контроль над транспортным средством и влетел в опору железнодорожного моста. От сильного удара машину отбросило на авто LADA Vesta, ехавшее в попутном направлении.
В ДТП пострадал водитель грузового автомобиля. Скорая помощь доставила мужчину в больницу. Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.
Ранее в в донском регионе водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с фурой. Подробнее об аварии в материале RostovGazeta.
До этого в тройном столкновении погибли два человека на трассе в Ростовской области.