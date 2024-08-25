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Posted 25 августа, 11:44

Published 25 августа, 11:44

Modified 25 августа, 11:46

Updated 25 августа, 11:46

В Ростове-на-Дону грузовой автомобиль протаранил опору ЖД-моста

В Ростове-на-Дону грузовая «Газель» протаранила опору ЖД-моста

25 августа 2024, 11:44
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону грузовой автомобиль протаранил опору ЖД-моста
В Ростове-на-Дону грузовик врезался в мост, перевернулся и зажал легковой автомобиль. Есть пострадавшие, сообщает региональное УГИБДД.

Вечером 24 августа в донской столице произошла авария. 21-летний водитель «Газели» двигался по улице Шеболдаева. В районе дома №4/3 он потерял контроль над транспортным средством и влетел в опору железнодорожного моста. От сильного удара машину отбросило на авто LADA Vesta, ехавшее в попутном направлении.

В ДТП пострадал водитель грузового автомобиля. Скорая помощь доставила мужчину в больницу. Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.

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Видео: 1MI. В Ростове-на-Дону грузовой автомобиль протаранил опору ЖД-моста

Ранее в в донском регионе водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с фурой. Подробнее об аварии в материале RostovGazeta.

До этого в тройном столкновении погибли два человека на трассе в Ростовской области.

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