В Ростове-на-Дону грузовая «Газель» протаранила опору ЖД-моста

Вечером 24 августа в донской столице произошла авария. 21-летний водитель «Газели» двигался по улице Шеболдаева. В районе дома №4/3 он потерял контроль над транспортным средством и влетел в опору железнодорожного моста. От сильного удара машину отбросило на авто LADA Vesta, ехавшее в попутном направлении.