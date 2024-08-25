В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» две фуры протаранили «Газель»

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Утром 25 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП. По словам очевидцев две фуры влетели в «Газель». Мощный удар пришелся на прицеп автомобиля. Весь перевозимый груз раскидало по дороге.
Добавим, что УГИБДД пока не сообщало об аварии. Сведений о пострадавших и обстоятельствах ДТП нет. На месте происшествия собралась пробка. При планировании поездок рекомендуется ориентироваться на электронные карты.
Ранее в донском регионе осудили женщину, которая устроила смертельное ДТП. Авария унесла жизнь ее маленького сына. Подробнее о приговоре в тексте RostovGazeta.