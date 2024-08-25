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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» две фуры протаранили грузовик

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» две фуры протаранили «Газель»

25 августа 2024, 09:33
Фото: 1MI
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» две фуры протаранили грузовик
В Ростовской области произошла серьезная авария с участием трех большегрузов, видео, снятое очевидцем, опубликовал телеграм-канал «В курсе Ростов».

Утром 25 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП. По словам очевидцев две фуры влетели в «Газель». Мощный удар пришелся на прицеп автомобиля. Весь перевозимый груз раскидало по дороге.

Добавим, что УГИБДД пока не сообщало об аварии. Сведений о пострадавших и обстоятельствах ДТП нет. На месте происшествия собралась пробка. При планировании поездок рекомендуется ориентироваться на электронные карты.

В Ростовской области водитель легковушки погиб, залетев по фуру
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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» две фуры протаранили грузовик
Видео: 1MI

Ранее в донском регионе осудили женщину, которая устроила смертельное ДТП. Авария унесла жизнь ее маленького сына. Подробнее о приговоре в тексте RostovGazeta.

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