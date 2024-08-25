В Ростовской области резко подскочит геомагнитная активность

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Так, во вторник, 27 августа, в Ростове-на-Дону начнется возбуждение магнитосферы. Солнечная активность достигнет четырех баллов из девяти максимальных. Она ожидается ближе к полуночи и продолжится вплоть до утра 28 августа. В это период вероятность возникновения магнитной бури составит 20%, а геомагнитного шторма — 10%.
Несмотря на относительно небольшую магнитную активность, ростовчанам рекомендуется избегать умственных и физических переутомлений. Минимизировать негативного влияние помогут крепкий сон и свежий воздух.
Ранее астроном рассказал, стоит ли ожидать северное сияние в Ростовской области в конце августа.