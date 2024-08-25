В Ростовской области резко подскочит геомагнитная активность

Так, во вторник, 27 августа, в Ростове-на-Дону начнется возбуждение магнитосферы. Солнечная активность достигнет четырех баллов из девяти максимальных. Она ожидается ближе к полуночи и продолжится вплоть до утра 28 августа. В это период вероятность возникновения магнитной бури составит 20%, а геомагнитного шторма — 10%.