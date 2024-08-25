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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Ростовской области резко возрастет солнечная активность

В Ростовской области резко подскочит геомагнитная активность

25 августа 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области резко возрастет солнечная активность
После кратковременного затишья в Ростовскую область возвращается повышенный уровень геомагнитной активности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Так, во вторник, 27 августа, в Ростове-на-Дону начнется возбуждение магнитосферы. Солнечная активность достигнет четырех баллов из девяти максимальных. Она ожидается ближе к полуночи и продолжится вплоть до утра 28 августа. В это период вероятность возникновения магнитной бури составит 20%, а геомагнитного шторма — 10%.

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Несмотря на относительно небольшую магнитную активность, ростовчанам рекомендуется избегать умственных и физических переутомлений. Минимизировать негативного влияние помогут крепкий сон и свежий воздух.

Ранее астроном рассказал, стоит ли ожидать северное сияние в Ростовской области в конце августа.

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