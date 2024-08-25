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В Шахтах водитель автобуса зажал дверями инвалида и протащил по дороге

В Шахтах водитель автобуса зажал дверями женщину-инвалида и протащил по дороге

25 августа 2024, 14:00
Фото: 1MI
В Шахтах водитель автобуса зажал дверями инвалида и протащил по дороге
В Ростовской области неадекватный водитель автобуса протащил женщину-инвалида по асфальту, зажав дверями, сообщает издание «К вашим услугам».

48-летняя жительница Шахт имеет вторую группу инвалидности. У нее диагностирован ДЦП. Однако она полностью дееспособна. Дончанка села в автобус, доехала до конечной остановки и начала выходить из транспорта. Водитель не заметил пассажирку и зажал дверями. Транспорт протащил женщину по дороге несколько метров. Она начала кричать и стучать по автобусу, но автомобилист не сразу это заметил, но все-таки открыл дверь. После чего уехал.

Женщина сильно испугалась, а ее колени и руки были стерты в кровь. Очевидцы вызвали скорую и родственников пострадавшей. Ее забрали в травматологию, а затем они с семьей отправились в полицию, чтобы написать заявление.

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Мама пострадавшей рассказала, что позже с ней якобы связался водитель и попросил сказать, что дочь упала сама. Иначе мужчину лишат водительских прав. Ему отказали. Следом, дескать, позвонил его руководитель с такой же просьбой, но также не получил согласия.

Редакция RostovGazeta запросила информацию об инциденте в пресс-службе областного ГУ МВД России, однако ответа пока не последовало. Данные будут уточняться.

Ранее две несовершеннолетние девочки пострадали в донском регионе в аварии с 18-летним водителем.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Общественный транспорт#Шахты#Автобус#Пострадавшие#Инвалид#Инцидент#Происшествия
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