В Шахтах водитель автобуса зажал дверями женщину-инвалида и протащил по дороге

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
48-летняя жительница Шахт имеет вторую группу инвалидности. У нее диагностирован ДЦП. Однако она полностью дееспособна. Дончанка села в автобус, доехала до конечной остановки и начала выходить из транспорта. Водитель не заметил пассажирку и зажал дверями. Транспорт протащил женщину по дороге несколько метров. Она начала кричать и стучать по автобусу, но автомобилист не сразу это заметил, но все-таки открыл дверь. После чего уехал.
Женщина сильно испугалась, а ее колени и руки были стерты в кровь. Очевидцы вызвали скорую и родственников пострадавшей. Ее забрали в травматологию, а затем они с семьей отправились в полицию, чтобы написать заявление.
Мама пострадавшей рассказала, что позже с ней якобы связался водитель и попросил сказать, что дочь упала сама. Иначе мужчину лишат водительских прав. Ему отказали. Следом, дескать, позвонил его руководитель с такой же просьбой, но также не получил согласия.
Редакция RostovGazeta запросила информацию об инциденте в пресс-службе областного ГУ МВД России, однако ответа пока не последовало. Данные будут уточняться.
Ранее две несовершеннолетние девочки пострадали в донском регионе в аварии с 18-летним водителем.