В Шахтах водитель автобуса зажал дверями женщину-инвалида и протащил по дороге

48-летняя жительница Шахт имеет вторую группу инвалидности. У нее диагностирован ДЦП. Однако она полностью дееспособна. Дончанка села в автобус, доехала до конечной остановки и начала выходить из транспорта. Водитель не заметил пассажирку и зажал дверями. Транспорт протащил женщину по дороге несколько метров. Она начала кричать и стучать по автобусу, но автомобилист не сразу это заметил, но все-таки открыл дверь. После чего уехал.