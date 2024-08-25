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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В Таганроге зафиксировано массовое нашествие хирономид

В Таганроге зафиксировано массовое нашествие хирономид

25 августа 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
В Таганроге зафиксировано массовое нашествие хирономид
В Ростовскую область прилетели полчища хирономид. Очевидцы сняли на видео, как насекомые буквально атакуют людей, кадры опубликовал телеграм-канал «В курсе Ростов».

В Таганроге началось ежегодное нашествие хирономид или комаров-звонцов. Насекомые очень быстро плодятся и заполоняют город. Жители отмечают, что в этот раз появилось особо много комаров. Они налетают на людей, что мешает нормально передвигаться по улицам.

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В Таганроге зафиксировано массовое нашествие хирономид
Видео: Изображение Midjourney

Добавим, что зеленые комары абсолютно безвредны для людей. Личинки питаются детритом и микроорганизмами, а взрослые особи — нектаром и медовой росой. Максимум, что они могут принести, это дискомфорт.

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До этого в Таганроге набережная полностью покрылась плотным слоем паутины.

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#Регина Симакова#Общество#Видео#Ростовская область#Таганрог#Комары#Насекомые#Комары-звонцы#Хирономиды#Летающие насекомые#Нашествие
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