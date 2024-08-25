В Таганроге зафиксировано массовое нашествие хирономид

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В Таганроге началось ежегодное нашествие хирономид или комаров-звонцов. Насекомые очень быстро плодятся и заполоняют город. Жители отмечают, что в этот раз появилось особо много комаров. Они налетают на людей, что мешает нормально передвигаться по улицам.
Добавим, что зеленые комары абсолютно безвредны для людей. Личинки питаются детритом и микроорганизмами, а взрослые особи — нектаром и медовой росой. Максимум, что они могут принести, это дискомфорт.
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До этого в Таганроге набережная полностью покрылась плотным слоем паутины.