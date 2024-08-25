В Таганроге зафиксировано массовое нашествие хирономид

В Таганроге началось ежегодное нашествие хирономид или комаров-звонцов. Насекомые очень быстро плодятся и заполоняют город. Жители отмечают, что в этот раз появилось особо много комаров. Они налетают на людей, что мешает нормально передвигаться по улицам.