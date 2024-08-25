Возможны два варианта: как будет работать Telegram в Ростове после задержания Дурова

Политолог прогнозирует два пути развития событий после задержания Павла Дурова. Если западные спецслужбы найдут способы воздействия на владельца Telegram, он попросту отдаст им ключи доступа к мессенджеру. Тогда Павла Дурова, вероятно, быстро отпустят. Но если это не произойдет, то, скорее всего, Telegram уничтожат физически — станут изымать сервера, которые находятся на Западе. Тогда любимый мессенджер многих жителей Ростовской области перестанет работать по всему миру.