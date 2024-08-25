rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Будет ли работать Telegram в Ростове после ареста Павла Дурова

Возможны два варианта: как будет работать Telegram в Ростове после задержания Дурова

25 августа 2024, 17:13
Фото: 1MI
Будет ли работать Telegram в Ростове после ареста Павла Дурова

Политолог Сухарь рассказал, как будет работать Telegram в Ростовской области

Политолог Александр Сухарь сообщил RostovGazeta о вариантах развития событий после задержания и ареста Павла Дурова во Франции. И рассказал о том, будет ли работать Telegram в Ростовской области.

Предпосылки к задержанию Павла Дурова

По мнению политолога, задержание основателя и владельца Telegram во Франции — это очередной шаг долгоиграющей стратегии как называемого «глобального правительства» на Западе.

«Они же прибирают к рукам все социальные сети, все информационные каналы. Постоянное давление в США и в ряде западных стран идет и на Илона Маска из-за социальной сети Х, известной как Twitter — единственной, не подконтрольной западным элитам. Таким же считается и Telegram, завладеть базами которого наши враги хотели давным-давно», — отмечает Александр Сухарь.

Собеседник объясняет, что контроль над Telegram, с одной стороны, поможет Западу формировать нужное агрессивно-прозападное мнение. А с другой — позволит получить данные сотни миллионов людей. Увидеть, о чем они разговаривали, какую информацию распространяли, какой позиции придерживались.

«Telegram представляет собой огромные базы данных, которые мечтают заполучить западные спецслужбы. При этом речь идет отнюдь не о переписках простых людей», — говорит эксперт.
«Telegram представляет собой огромные базы данных, которые мечтают заполучить западные спецслужбы».«Telegram представляет собой огромные базы данных, которые мечтают заполучить западные спецслужбы».
«Telegram представляет собой огромные базы данных, которые мечтают заполучить западные спецслужбы».
Фото: 1MI
Россиянам рассказали, почему власти Турции планируют заблокировать Telegram
Узнать подробнее

Лазейка в законодательстве

Задержание владельца Telegram Павла Дурова — это не единичный случай.

«Вспомните, какие давления шли на Джулиана Ассанжа — австралийского создателя информационной сети WikiLeaks, где публиковалась секретная информация. Он был объявлен в розыск множеством западных стран, укрывался, но в итоге его задержали, запретив распространять свободную информацию», — напоминает Александр Сухарь.

По словам политолога, так называемое «глобальное правительство» уже сегодня хорошо контролирует мировую повестку и социальные сети, располагая колоссальными информационными ресурсами.

«Павел Дуров — гражданин Франции. Поэтому и была юридическая лазейка задержать его там. Но я бы хотел отметить и недальновидность владельца Telegram при получении французского гражданства. Дело в том, что во Франции у человека может быть несколько гражданств. Но если одно из них французское, то, по законам этой страны, его не имеют права ни передавать, ни депортировать. То есть в любом случае, Павлу придется находиться там», — объясняет собеседник.

Однако, по мнению эксперта, арест Дурова может стать серьезным сигналом для правительства огромного количества стран всего мира, где работает Telegram. Сигналом к тому, что странам нужно объединяться. И жестко ставить вопрос перед так называемом «глобалистским правительством» о необходимости защищать свободу граждан.

«Сейчас на повестке стоит судьба не просто одного предпринимателя, а судьба независимости и демократического будущего десятков стран, информацию о которых пытаются заполучить французы. Но дальше эта информация будет доступна не только Франции, но и всем представителям „глобального правительства“ в Вашингтоне, со всеми вытекающими оттуда последствиями», — убежден политолог.
«На повестке стоит не просто судьба одного предпринимателя, а судьба независимости и демократического будущего десятков стран», — убежден политолог.«На повестке стоит не просто судьба одного предпринимателя, а судьба независимости и демократического будущего десятков стран», — убежден политолог.
«На повестке стоит не просто судьба одного предпринимателя, а судьба независимости и демократического будущего десятков стран», — убежден политолог.
Фото: 1MI
«Тотальный контроль»: стоит ли ждать внедрение системы социального рейтинга на Дону
Узнать подробнее

Формальная возможность

Собеседник согласен, что обвинения Франции к создателю и владельцу Telegram возникли не на пустом месте. А из-за недостаточного модерирования целого ряда групп и контента.

«Наши правоохранительные органы тоже об этом говорили, когда речь шла касательно „Крокуса“. Ведь тогда задания террористам поступали через Telegram. В мессенджере продаются и запрещенные вещества. Это лишь 5-10% из всей огромной базы данных. Но такое недостаточное модерирование контента в мессенджере и привело к формальной возможности задержания Павла Дурова», — отмечает Александр Сухарь.
Среди неопознанных тел в «Крокусе» обнаружили семью из Таганрога
Узнать подробнее

Два пути судьбы Telegram

Политолог прогнозирует два пути развития событий после задержания Павла Дурова. Если западные спецслужбы найдут способы воздействия на владельца Telegram, он попросту отдаст им ключи доступа к мессенджеру. Тогда Павла Дурова, вероятно, быстро отпустят. Но если это не произойдет, то, скорее всего, Telegram уничтожат физически — станут изымать сервера, которые находятся на Западе. Тогда любимый мессенджер многих жителей Ростовской области перестанет работать по всему миру.

Если Павел Дуров не передаст ключи к доступу в Telegram, то мессенджер уничтожат физически.Если Павел Дуров не передаст ключи к доступу в Telegram, то мессенджер уничтожат физически.
Если Павел Дуров не передаст ключи к доступу в Telegram, то мессенджер уничтожат физически.
Фото: 1MI
«Но посмотрим на реакцию других стран. Я же не зря напомнил про австралийца Джулиана Ассанжа. Тогда общественное мнение разделилось, его укрывали посольства других государств. Не исключаю, что тоже самое может произойти сейчас и с Павлом Дуровым», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жителя Ростовской области осудили за видео в Telegram.

Читайте также:
Политолог оценил вероятность отключения Telegram в Ростове из-за задержания ДуроваЭколог Зайчиков объяснил появление смерча над морем в Ростовской областиВ ОКН сообщили, кто стоит за захватами СИЗО-1 в Ростове и ИК-19 под Волгоградом
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Telegram#Задержание#Ростов#Социальные сети#Давление#Свобода слова#Павел Дуров#Демократия#Модерирование контента#Сервера
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области пожарных увозят на скорых и запретили праздники
Сегодня, 16:48
Появилось страшное видео полыхающей больше недели нефтебазы в Пролетарске
Сегодня, 16:55
В Таганроге зафиксировано массовое нашествие хирономид
Сегодня, 17:03
Упаковочная пленка оставила без света часть Ростовской области
Сегодня, 14:37
«Только пафос и пар»: ростовчане рассказали, что творится в лучших школах региона
Сегодня, 13:16