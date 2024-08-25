Возможны два варианта: как будет работать Telegram в Ростове после задержания Дурова

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
По мнению политолога, задержание основателя и владельца Telegram во Франции — это очередной шаг долгоиграющей стратегии как называемого «глобального правительства» на Западе.
«Они же прибирают к рукам все социальные сети, все информационные каналы. Постоянное давление в США и в ряде западных стран идет и на Илона Маска из-за социальной сети Х, известной как Twitter — единственной, не подконтрольной западным элитам. Таким же считается и Telegram, завладеть базами которого наши враги хотели давным-давно», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник объясняет, что контроль над Telegram, с одной стороны, поможет Западу формировать нужное агрессивно-прозападное мнение. А с другой — позволит получить данные сотни миллионов людей. Увидеть, о чем они разговаривали, какую информацию распространяли, какой позиции придерживались.
«Telegram представляет собой огромные базы данных, которые мечтают заполучить западные спецслужбы. При этом речь идет отнюдь не о переписках простых людей», — говорит эксперт.
Задержание владельца Telegram Павла Дурова — это не единичный случай.
«Вспомните, какие давления шли на Джулиана Ассанжа — австралийского создателя информационной сети WikiLeaks, где публиковалась секретная информация. Он был объявлен в розыск множеством западных стран, укрывался, но в итоге его задержали, запретив распространять свободную информацию», — напоминает Александр Сухарь.
По словам политолога, так называемое «глобальное правительство» уже сегодня хорошо контролирует мировую повестку и социальные сети, располагая колоссальными информационными ресурсами.
«Павел Дуров — гражданин Франции. Поэтому и была юридическая лазейка задержать его там. Но я бы хотел отметить и недальновидность владельца Telegram при получении французского гражданства. Дело в том, что во Франции у человека может быть несколько гражданств. Но если одно из них французское, то, по законам этой страны, его не имеют права ни передавать, ни депортировать. То есть в любом случае, Павлу придется находиться там», — объясняет собеседник.
Однако, по мнению эксперта, арест Дурова может стать серьезным сигналом для правительства огромного количества стран всего мира, где работает Telegram. Сигналом к тому, что странам нужно объединяться. И жестко ставить вопрос перед так называемом «глобалистским правительством» о необходимости защищать свободу граждан.
«Сейчас на повестке стоит судьба не просто одного предпринимателя, а судьба независимости и демократического будущего десятков стран, информацию о которых пытаются заполучить французы. Но дальше эта информация будет доступна не только Франции, но и всем представителям „глобального правительства“ в Вашингтоне, со всеми вытекающими оттуда последствиями», — убежден политолог.
Собеседник согласен, что обвинения Франции к создателю и владельцу Telegram возникли не на пустом месте. А из-за недостаточного модерирования целого ряда групп и контента.
«Наши правоохранительные органы тоже об этом говорили, когда речь шла касательно „Крокуса“. Ведь тогда задания террористам поступали через Telegram. В мессенджере продаются и запрещенные вещества. Это лишь 5-10% из всей огромной базы данных. Но такое недостаточное модерирование контента в мессенджере и привело к формальной возможности задержания Павла Дурова», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог прогнозирует два пути развития событий после задержания Павла Дурова. Если западные спецслужбы найдут способы воздействия на владельца Telegram, он попросту отдаст им ключи доступа к мессенджеру. Тогда Павла Дурова, вероятно, быстро отпустят. Но если это не произойдет, то, скорее всего, Telegram уничтожат физически — станут изымать сервера, которые находятся на Западе. Тогда любимый мессенджер многих жителей Ростовской области перестанет работать по всему миру.
«Но посмотрим на реакцию других стран. Я же не зря напомнил про австралийца Джулиана Ассанжа. Тогда общественное мнение разделилось, его укрывали посольства других государств. Не исключаю, что тоже самое может произойти сейчас и с Павлом Дуровым», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жителя Ростовской области осудили за видео в Telegram.