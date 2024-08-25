rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

В последнюю неделю августа в Ростове будет жарко и облачно

Жара выше +30 градусов накроет Ростов

25 августа 2024, 05:37
Фото: 1MI
В последнюю неделю августа в Ростове будет жарко и облачно
Жаркая погода сохранится в Ростове всю предстоящую неделю, сообщают метеорологи.

Так, в понедельник, 25 августа, днем будет до 32 градусов тепла. В последующие дни дневные температуры будут мало отличаться.

В ночные часы столбики термометров будут опускаться на 10 градусов ниже относительно дневных температур.

Ростовский гидрометцентр предупредил о жаре под +40 градусов
Узнать подробнее

На неделе установится облачная с прояснениями погода. В четверг возможен небольшой дождь.

Скорость ветра днем будет достигать 7-8 метров в секунду. Ветер будет дуть преимущественно восточный всю неделю.

Ранее ростовчан предупредили о высоком УФ-индексе. Жителям донской столицы стоит одевать днем головной убор, чтобы защититься от вредного влияния солнечных лучей.

Читайте также:
На Ростов-на-Дону надвигается 35-градусная жараСтала известна погода в Ростове до конца летаЖара выше нормы и мало дождей: в «Фобосе» рассказали о погоде в Ростове в августе
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Прогноз#Ростов#Жара в Ростове#Жара#Лето#Облачно#Сильная жара#Жара в Ростовской области#Облака
Подпишитесь
Роспотребнадзор доложил о качестве воздуха в Пролетарске
Вчера, 09:36
Массовая драка произошла ночью у «Пятёрочки» в Ростове-на-Дону
Вчера, 08:14
Дворец культуры «Ростсельмаш» оцепили в Ростове-на-Дону. Что там происходит?
Вчера, 07:36
Власти Ростовской области рассказали, в каком формате пройдут школьные линейки
Вчера, 07:53
Молодой мотоциклист погиб под колёсами иномарки в Ростовской области
Вчера, 09:47
Как ростовские армяне помогли установить памятник Александру III в Феодосии
Вчера, 10:24