Жара выше +30 градусов накроет Ростов

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Так, в понедельник, 25 августа, днем будет до 32 градусов тепла. В последующие дни дневные температуры будут мало отличаться.
В ночные часы столбики термометров будут опускаться на 10 градусов ниже относительно дневных температур.
На неделе установится облачная с прояснениями погода. В четверг возможен небольшой дождь.
Скорость ветра днем будет достигать 7-8 метров в секунду. Ветер будет дуть преимущественно восточный всю неделю.
Ранее ростовчан предупредили о высоком УФ-индексе. Жителям донской столицы стоит одевать днем головной убор, чтобы защититься от вредного влияния солнечных лучей.