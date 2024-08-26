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Updated Сегодня, 09:16

Блогера Валю Карнавал из Ростовской области наказали за 74 нарушения ПДД

Блогера Валю Карнавал из Ростовской области наказали за 74 нарушения ПДД

26 августа 2024, 09:14
Фото: ТГ канал Валя Карнавал
Блогера Валю Карнавал из Ростовской области наказали за 74 нарушения ПДД
Блогера Валю Карнавал, которая родилась в Ростовской области, оштрафовали за нарушения правил дорожного движения, сообщает Telegram-канал Mash.

Канала пишет, что три месяца назад она приобрела автомобиль BMW M4, стоимость которого составила 10 миллионов рублей. За этот период, согласно информации Mash, она нарушила правила дорожного движения 74 раза.

Сообщается, что она неоднократно набирала на дороге высокую скорость, за что была поймана 54 раза. Трижды ее оштрафовали за движение по полосам для общественного транспорта, и пять раз — за парковку или остановку в запрещенных местах.

Сообщается, что один раз она не внесла оплату за стоянку автомобиля в столице.

Ранее другой блогер рассказала ростовчанам, какой контент снимать и как набрать подписчиков.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Блогер#ПДД#Происшествия#Валю Карнавал
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