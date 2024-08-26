Блогера Валю Карнавал из Ростовской области наказали за 74 нарушения ПДД

Канала пишет, что три месяца назад она приобрела автомобиль BMW M4, стоимость которого составила 10 миллионов рублей. За этот период, согласно информации Mash, она нарушила правила дорожного движения 74 раза.



Сообщается, что она неоднократно набирала на дороге высокую скорость, за что была поймана 54 раза. Трижды ее оштрафовали за движение по полосам для общественного транспорта, и пять раз — за парковку или остановку в запрещенных местах.