Чиновница с купленным дипломом пыталась защищать Волгодонск от коррупции

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:02
Речь идет о ведущем специалисте отдела взаимодействия с правоохранительными органами и профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города. А причиной стало направленное ей заявление на имя главы горадминистрации.
Она приложила анкету, в которой указала, что у нее есть высшее образование. Однако диплом оказался поддельным.
В результате теперь возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет один год колонии.
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До этого в донском регионе осудили 16 мошенников, инсценировавших аварии.