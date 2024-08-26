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Уголовное дело завели на чиновницу в Волгодонске за придуманное образование

Чиновница с купленным дипломом пыталась защищать Волгодонск от коррупции

26 августа 2024, 07:59
Фото: 1MI
Уголовное дело завели на чиновницу в Волгодонске за придуманное образование

Уголовное дело завели на чиновницу в Волгодонске за придуманное образование

Уголовное преследование коснулось сотрудницы администрации Волгодонска за использование поддельного документа, сообщили в региональном УФСБ.

Речь идет о ведущем специалисте отдела взаимодействия с правоохранительными органами и профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города. А причиной стало направленное ей заявление на имя главы горадминистрации.

Она приложила анкету, в которой указала, что у нее есть высшее образование. Однако диплом оказался поддельным.

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В результате теперь возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет один год колонии.

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До этого в донском регионе осудили 16 мошенников, инсценировавших аварии.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волгодонск#Уголовное дело#Поддельный документ
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