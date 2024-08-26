Дело завели в Шахтах из-за женщины с ДЦП, которую протащили по асфальту

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
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Updated Сегодня, 08:32
По информации следствия, 23 августа местная жительница пыталась выйти из салона автобуса на остановке. Водитель не убедился, что все покинули транспорт и закрыл двери, после чего поехал дальше.
В этот момент пассажирку зажало дверьми, она упала, а автобус, по ее словам, несколько метров протащил ее по асфальту. Женщине потребовалась медицинская помощь. Теперь началось уголовное преследование по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. В данный момент в рамках следственных действий выясняются все обстоятельства инцидента.
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