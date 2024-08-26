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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:32

Дело завели в Шахтах из-за инвалида, которую протащили по асфальту

Дело завели в Шахтах из-за женщины с ДЦП, которую протащили по асфальту

26 августа 2024, 08:25
Фото: КВУ Шахты
Дело завели в Шахтах из-за инвалида, которую протащили по асфальту
В Ростовской области завели уголовное дело из-за травмирования женщины в автобусе, сообщили в региональном УСКР.

По информации следствия, 23 августа местная жительница пыталась выйти из салона автобуса на остановке. Водитель не убедился, что все покинули транспорт и закрыл двери, после чего поехал дальше.

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Фото: КВУ Шахты

В этот момент пассажирку зажало дверьми, она упала, а автобус, по ее словам, несколько метров протащил ее по асфальту. Женщине потребовалась медицинская помощь. Теперь началось уголовное преследование по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. В данный момент в рамках следственных действий выясняются все обстоятельства инцидента.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобус#Происшествия#Пассажирка#Травмирование
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