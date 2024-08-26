Эколог рассказал, как огромный пожар в Пролетарске сказался на экологии региона

При этом глава Пролетарска Максим Топлинский говорит о стабильной ситуации с качеством воздуха в городе. И о том, что дважды в день, утром и вечером, специалисты Роспотребнадзора делают замеры. Предельно допустимых для человека концентраций вредных веществ, по словам главы, не выявляется.