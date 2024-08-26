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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

Эколог рассказал о влиянии пожара в Пролетарске на экологию Ростовской области

Эколог рассказал, как огромный пожар в Пролетарске сказался на экологии региона

26 августа 2024, 09:20
Фото: 1MI
Эколог рассказал о влиянии пожара в Пролетарске на экологию Ростовской области
Горение нефтепродуктов в больших количествах, как это происходит в Пролетарске, безусловно, сказывается на экологии, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что резервуары с топливом в Пролетарске горят уже больше недели. По словам очевидцев, рядом с нефтебазой находиться невозможно. Воздух наполнен гарью. А дым полностью перекрывает обзор на дорогах.

При этом глава Пролетарска Максим Топлинский говорит о стабильной ситуации с качеством воздуха в городе. И о том, что дважды в день, утром и вечером, специалисты Роспотребнадзора делают замеры. Предельно допустимых для человека концентраций вредных веществ, по словам главы, не выявляется.

Однако эколог Андрей Зайчиков проводит параллель. Собеседник напоминает слова ростовских чиновников и кандидатов в депутаты Госдумы. Согласно их заверениям, самым серьезным фактором засорения экологии в Ростовской области является автомобильный транспорт.

«Транспорт производит продукты горения. Соответственно, даже выхлопы в двигателях наносят большой вред окружающей среде. Но при этом там установлены фильтры. Что же тогда говорить о том, когда больше недели дней в Пролетарске идет горение нефтепродуктов, да еще и в каких объемах?» — задается вопросом собеседник.
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власти могут иметь в виду, что данное горение не представляет непосредственной угрозы здоровью и жизни жителей
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru / для иллюстрации

Эколог размышляет, что успокаивая насчет проб воздуха в Пролетарске, власти могут иметь в виду, что данное горение не представляет непосредственной угрозы здоровью и жизни жителей.

«Но степень воздействия на организм человека, как и накапливаемый вред природным объектам сразу оценить трудно», — подчеркивает Андрей Зайчиков.

В качестве примера собеседник приводит и ситуацию с качеством воздуха в микрорайоне Левенцовский в Ростове. Проживающие там люди задыхаются от вони. А контролирующие органы не видят никаких проблем в промзоне, заверяя, что местным жителям это кажется.

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