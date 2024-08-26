rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Фонд премий губернатора пополнился двумя номинациями Российских студенческих отрядов

Фонд премий губернатора пополнился двумя номинациями Российских студенческих отрядов

26 августа 2024, 15:17
Фото: архив Российских студенческих отрядов
Теперь в перечне премий губернатора Ростовской области Василия Голубева 11 номинаций (ранее было девять), посвященных деятельности Российских студенческих отрядов Дона.

Соответствующие изменения в нормативный документ приняли 26 августа на заседании Правительства РО.

«Проект постановления подготовлен в целях поощрения бойцов производственных студенческих отрядов Ростовской области», — заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

Постановление дополнено номинациями «Лучший командир студенческих отрядов» по направлению деятельности производственных студенческих отрядов и «Лучший студенческий отряд среднего профессионального образования».

Фото: архив Российских студенческих отрядов

«Ежегодно правительством Ростовской области оказывается финансовая поддержка движению Российских студенческих отрядов. В 2018 году на Дону учреждено переходящее знамя, которое ежегодно присуждается лучшему из студотрядов», — председатель Правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов.

Также в текущем году на базе нового регионального молодежного центра «ДонМолодой» открыт мультиформатный центр студенческих отрядов «СО.Здание», в котором есть рабочие пространства движения РСО и музей его истории.

Подпишитесь
В Ростовской области в колонии открыли казино, а жители скупают виллы с бассейнами
Сегодня, 15:12
Стало известно, какие новые предметы введут в школах Ростовской области с 1 сентября
Сегодня, 15:09
Зоолог рассказал, почему в Ростовской области не травят расплодившиеся комаров
Сегодня, 15:02
Школьницам из Таганрога предъявили обвинение из-за избиения сверстницы на камеру
Сегодня, 14:31
Власти Азова через суд требуют от православного прихода снести здание
Сегодня, 14:05
Мошенник из Ростовской области заставлял таксистов покупать еду для чиновников
Сегодня, 13:34