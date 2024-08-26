Фонд премий губернатора пополнился двумя номинациями Российских студенческих отрядов

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Соответствующие изменения в нормативный документ приняли 26 августа на заседании Правительства РО.
«Проект постановления подготовлен в целях поощрения бойцов производственных студенческих отрядов Ростовской области», — заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.
Постановление дополнено номинациями «Лучший командир студенческих отрядов» по направлению деятельности производственных студенческих отрядов и «Лучший студенческий отряд среднего профессионального образования».
«Ежегодно правительством Ростовской области оказывается финансовая поддержка движению Российских студенческих отрядов. В 2018 году на Дону учреждено переходящее знамя, которое ежегодно присуждается лучшему из студотрядов», — председатель Правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов.
Также в текущем году на базе нового регионального молодежного центра «ДонМолодой» открыт мультиформатный центр студенческих отрядов «СО.Здание», в котором есть рабочие пространства движения РСО и музей его истории.