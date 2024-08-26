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Published Сегодня, 15:43

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Updated Сегодня, 15:43

Гидрометцентр предупредил о невыносимой жаре в Ростовской области

Гидрометцентр предупредил о невыносимой жаре в Ростовской области

26 августа 2024, 15:43
Фото: pxhere.com
Гидрометцентр предупредил о невыносимой жаре в Ростовской области
На юге России велик риск пожаров из-за сильной жары, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Эксперт рассказал о жаре свыше +35 градусов на Юге и в Центральной России. В соседнем Краснодарском крае столбики термометров достигнут около +40 градусов. Из-за высокой температуры воздуха в Ростовской области и других регионах Южного федерального округа велик риск образования пожаров.

Синоптики сообщают, что последние дни августа в Ростове и области жара достигнет днём +35 градусов. Вечером будет холодать +25 градусов. Дождей не ожидается. Небо будет облачным. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.

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