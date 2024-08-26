Гидрометцентр предупредил о невыносимой жаре в Ростовской области

Эксперт рассказал о жаре свыше +35 градусов на Юге и в Центральной России. В соседнем Краснодарском крае столбики термометров достигнут около +40 градусов. Из-за высокой температуры воздуха в Ростовской области и других регионах Южного федерального округа велик риск образования пожаров.