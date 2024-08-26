Гидрометцентр предупредил о невыносимой жаре в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Эксперт рассказал о жаре свыше +35 градусов на Юге и в Центральной России. В соседнем Краснодарском крае столбики термометров достигнут около +40 градусов. Из-за высокой температуры воздуха в Ростовской области и других регионах Южного федерального округа велик риск образования пожаров.
Синоптики сообщают, что последние дни августа в Ростове и области жара достигнет днём +35 градусов. Вечером будет холодать +25 градусов. Дождей не ожидается. Небо будет облачным. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.